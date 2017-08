Die Suche nach «Cat» ergibt auf Youtube rund 70 Millionen Treffer. (Hundemenschen werden sich bestätigt fühlen, wenn sie jetzt lesen, dass die Suche nach «Dog» rund 72 Millionen Videos zum Ergebnis hat.)

Der wohl populärste Video-Titel: «Funny Cat Compilation». Am liebsten im Zusammenhang mit dem Versprechen «will make you laugh». Ein Sammelsurium also aus Katzenvideos, bei denen der Mensch über das Tier lachen muss. Aber wehe, er lacht zu laut – dann schlägt die Katze gewohnt unerwartet zurück.