Warum Schweiss stinkt

Sich ablecken oder einsudeln – da ist schwitzen doch angenehmer. Schweiss besteht zu 99 Prozent aus reinem Wasser und ist geruchlos, wenn er aus den Poren tritt. Daneben finden sich im Schweiss unter anderem Fettsäuren, Harnstoffe, Salze und Aminosäuren. Diese bewirken zwar, dass der Schweiss zu riechen beginnt, doch sie schützen uns auch: Bestimmte Stoffe des Drüsensekretes bekämpfen schädliche Keime auf der Haut und neutralisieren deren Giftstoffe. Ausserdem schafft der Schweiss ein saures Milieu auf der Haut, welches das Leben von Mikroben erschwert. Und: Wir kommunizieren mit dem Schweiss als Duftstoff mit potenziellen Sexualpartnern. Leider riechen die anderen so auch unbewusst, wenn wir Angst haben.

Zudem haben Forscher herausgefunden, dass Schweissdrüsen auch Stammzellen produzieren und so helfen, eine Wunde schneller zu heilen.

All diese Arbeit verdanken wir zwei bis vier Millionen Schweissdrüsen. Auch wenn es nicht speziell heiss ist, produzieren diese täglich zwischen einem halben und einem Liter Schweiss. Am meisten an den Füssen: Da befinden sich auf jedem Quadratzentimeter rund 500 Drüsen. Ähnlich viele haben wir in den Achselhöhlen. Am Rücken sind es nur noch rund 50 Schweissdrüsen auf der gleichen Fläche.