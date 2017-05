Haben Sie nicht auch viel Bewunderung gespürt als Mutter von acht Kindern?

Ich polarisiere. Manche bewundern, was ich leiste. Diejenigen, die mich nicht kennen, sind kritischer. Jene, die mich kennen, wissen, dass halt vieles anders läuft in einer Grossfamilie. Zum Beispiel sind vorhin die Kinder heimgekommen. Ich habe gesagt, ich müsse noch ein Telefon machen. Unterdessen sind die älteste und die viertälteste Tochter heimgekommen und ich kann hören, wie sie den jüngeren beim Hausaufgabenmachen den Tarif durchgeben in der Stube. Ich kann ungestört telefonieren, obwohl sechs Kinder in der Wohnung sind.

Beeindruckend, wir haben nur zwei respektive eines, und bei uns ist es nicht so.

Jetzt hat die eine eben gesagt: «So geht das nicht, das kannst du grad noch mal ausradieren.» Das ist anders als in einer Familie mit zwei Kindern. Das kann man nicht vergleichen. Denn in Grossfamilien nimmt das Sozialverhalten eine andere Dynamik an: Die Kinder haben immer jemanden zum Spielen. Sie hangen nicht an mir und wenn eines Nachts einen Albtraum hat, dann klettern sie zueinander ins Bett.

Aber die Teenager brauchten Sie doch auch noch, vielleicht wegen der Schule oder Liebeskummer?

Ja, aber ich habe schon eine Routine. Wenn der Kleinste weinte, wusste ich sofort warum. Je mehr Kinder ich hatte, desto weniger weinten sie. Ich nehme vieles auch viel lockerer als bei den ersten beiden Kindern. Ich weiss, was tun, wenn sie krank sind und ob man wirklich zum Kinderarzt muss.

Nur waschen mussten Sie immer mehr …

Ja, das stimmt. Aber man gibt den Kindern auch mehr Ämtli. Ich sage oft: «Ich bin nicht euer Diener.» Jeder stellt seinen Teller nach dem Essen selber in die Abwaschmaschine. Und ab 13 Jahren waschen die Kinder ihre Kleider selber.

Eine Grossfamilie hat aber auch Nachteile.

Ganz klar. Kinder sind teuer, es braucht eine grosse Wohnung, ein grosses Auto, die Wäscheberge sind gross, man wird seltener eingeladen. Das sind Nachteile.

Wie geht das finanziell?

Trotz gutem Einkommen haben wir wirklich ein sehr enges Budget. Ich überlege es mir immer gut, ob Ferien drinliegen oder auch nur ein Taschenbuch. Jetzt ist es noch teurer, da die Ältesten studieren. Momentan haben wir Horror-Rechnungen. Die 14-Jährige braucht eine Spange, der Älteste musste für 1700 Franken die Weisheitszähne ziehen und jetzt ist er in einem Sprachaufenthalt in Vancouver. Manchmal fragen wir uns, wie sollen wir das alles zahlen?

Wann haben Sie zum letzten Mal

Ferien gemacht?

Dieses Jahr nicht. Mal ein Wochenende zu zweit, aber mit allen Kindern sind wir nie gegangen. Wir wechseln ab, mal mit den kleinen, mal mit den grösseren und der Mann bleibt zu Hause mit den anderen. Letztes Jahr ging ich mit vier Kindern zwei Wochen an die Nordsee.

Wie wohnen Sie?

Wir haben zwei 5-Zimmer-Wohnungen im gleichen Gebäude gemietet. Die vier Grössten bewohnen die eine und mein Mann und ich mit den Kleinen die andere. Früher lebten wir zusammengestopft in sechs Zimmern. Das war nicht gut. Ein Siebenjähriger hat einfach andere Bedürfnisse als ein 14-Jähriger.

Haben Sie einen Kleinbus, in dem die ganze Familie Platz hat?

Nein. Aber wir haben einen Siebenplätzer und Generalabonnements und Juniorkarten.

Wie viel schlafen Sie?

Ich brauche ziemlich viel Schlaf. Ich gehe so zwischen zehn und halb elf ins Bett und stehe um halb sieben auf. Also so um die acht Stunden. Ausserdem kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit einschlafen. Wenn ich das nicht könnte, hätte ich sicher nicht so viele Kinder gehabt.

Wann waren Sie das letzte Mal überfordert?

Gestern. Das ist, weil ich momentan die Grippe habe. Da fand ich: Jetzt seid mal still, ich will ins Bett. Es gibt schon Momente, da ist es schwierig.

Holen Sie sich in solchen Momenten Hilfe?

Ja. Mein Vater kam mir oft helfen und ich habe auch sonst ein Umfeld, das mich unterstützt. Die Gotten und Göttis zum Beispiel. Gestern nahm jemand die Kinder auf einen Ausflug mit, als ich krank war. Aber man muss es sagen und ehrlich sein, sonst bekommt man die Hilfe nicht. Starke Hilfe brauchte ich nach der Geburt des ersten Kindes. Ich hatte typische Heultage, verlor viel Blut und fühlte mich extrem überfordert. Ich sagte meiner Mutter, dass ich das nicht schaffe. Da kam sie zwei Wochen zu mir und sagte mir jeden Tag zehnmal, ich sei für dieses Kind die beste Mutter. Nach zwei Wochen habe ich es ihr geglaubt.

Wie haben Sie es geschafft, immer berufstätig zu bleiben? Viele Mütter und Väter sind ja schon mit zwei Kinder überfordert.

In den ersten drei Jahren als Familie arbeiteten mein Mann und ich Teilzeit. Danach ging er ins Berufsmilitär und arbeitete 100 Prozent. Ein Jahr lang blieb ich zu Hause, aber ich hielt das nicht aus. Dann begann ich für den «Beobachter» über Ernährung zu schreiben und merkte, dass das mit Kindern gut geht. Ich schrieb während ihrem Mittagsschlaf und am Abend.