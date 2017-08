Die Kinder sind gefährdet

Man wisse, dass nur ungefähr jedes dritte Kind mit einem depressiven Elternteil keine Auffälligkeiten zeigt. Man wisse, dass die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls an einem psychischen Leiden zu erkranken, sieben Mal höher liege als bei Kindern, deren Eltern gesund sind. In Königsfelden wird ein Hilfsangebot für erwachsene Angehörige und Kinder querfinanziert, wird getan, was getan werden muss. Oder besser eine Investition in die Zukunft der Jungen und Mädchen getätigt.

«Viele Kinder machen sich grosse Sorgen oder haben Schuldgefühle. Sie denken, sie hätten sich falsch verhalten, seien frech oder unordentlich gewesen und deshalb sei die Mutter traurig», erklärt Monika Schreyer, für die Kinder und Angehörigen der Betroffenen zuständige Psychologin in Königsfelden. Andere zeigten ungesunde «Parentifizierung», übernähmen in der Familie den Erwachsenenpart. Monika Schreyer kennt 8-, 9-, 12-Jährige, die den Haushalt führen, trösten, Gesprächspartner für Elternsorgen sind.

Eine typische Begleiterscheinung der Depression sei, erklärt Schreyer, dass sie die Erkrankten in eine dicke dunkle Decke wickle. Eine Decke, die gefühllos macht, die Ohren abdichtet und die Sicht auf andere Menschen versperrt. Keine Reaktion von Mama – das hält normalerweise kein Kind aus. Doch Kinder depressiver Mütter versuchen das. Ohne zu verstehen. Ohne Mittel dagegen. «Wir müssen ihnen Hilfe anbieten. Sonst können wir die Kinder irgendwann doch abrechnen: wenn sie als Patienten wieder zu uns kommen», sagt Monika Schreyer.

Der achtjährige Max Brunner ist eines der Kinder, die präventiv zu der Psychologin nach Königsfelden kommen. «Ich wusste, dass Max Unterstützung braucht, als er eines Tages gesagt hat: Gell, ich kann kein Geschwisterchen bekommen, weil du die Elefantenkrankheit hast.» Anna, seiner Mutter, steigen beim Erzählen die Tränen in die Augen. «Elefantenkrankheit», so haben die Brunners die Depression getauft, seit sie Dagmar Sczepanskis Büchlein «Mama, warum weinst du?» über eine traurige Elefantenmutter gelesen haben.

Anna Brunner wischt eine Träne weg. Die Hochs und Tiefs begleiten die Sportlehrerin seit Teenagerzeiten. Doch seit Max’ Geburt pendeln sich die Schwankungen bei Tief ein. Max schrie häufig. Anna weinte noch häufiger und wünschte oft, sie könnte einfach rausschlüpfen aus ihrer Haut, gelassen und heiter bleiben, es gut als Mutter machen. An anderen Tagen sass sie einfach nur da wie ausgeknipst.

«Ich war überfordert, konnte nicht schlafen, hatte keine Kraft, mit dem Kleinen zu spielen. Streitereien mit meinem Mann fingen an und auch diese Gedanken beim Brotschneiden – es wär doch ganz leicht: Nimm die Pulsader, nicht das Brot . . . » 90 Prozent aller Suizide, so vermutet man, gehen auf Depressionen zurück. Wer weiss, wie weit es bei Anna Brunner gekommen wäre, hätte es die Kinderärztin nicht gegeben. «Ich wollte Max impfen lassen, dabei hat die Ärztin gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt, und hat mir die Adresse eines Psychiaters gegeben.»