Es war einmal ein autofreies Dorf mit einem sonnigen Hang, und darauf thronte ein Märchenhotel. So beginnen Märchen. Aber dieses nicht, dieses beginnt 1977 mit einem «Waah-waah-uaah», dem lauten Weinen eines Mädchens – mitten im noblen Speisesaal eines Hotels und während die Gäste in ihren edlen Roben gerade versuchen, ihr Chateaubriand zu geniessen.

Äusserst prosaisch ist die Angelegenheit, und sie wird den Eltern immer peinlicher. Bis der gewitzte Hoteldirektor eine Idee hat – «Wenn du mir versprichst, brav zu sein, erzähle ich dir ein Märchen», schlägt er dem Mädchen vor. Es kommt zum Deal. Mit weitreichenden Folgen für das Hotel.

Szenenwechsel. Im Sommer 2017 liefert eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis ein auffälliges Resultat. Nach einem tollen Familienhotel in der Schweiz gefragt, erhält man im urbanen Grossraum Zürich – Aargau – Basel oft die Antwort «Das Märchenhotel in Braunwald ist grossartig», oder: «Die Kinder und wir wurden wie Stammgäste empfangen, obwohl wir nur ein Abendessen buchten». Selbst Diego Glaus, Hoteldirektor des ebenfalls exemplarisch familienfreundlichen «Albergo Losone» (Losone) antwortet auf die Frage nach seinen Vorbildern: «Das Märlihotel». Daneben fallen die Namen der «Chesa spuondas» in St. Moritz, des «Castel» in Zuoz oder des «Saratz» in Pontresina. Aber wer in der Deutschschweiz Familienhotel denkt, denkt offenbar oft «Märchenhotel». Weshalb ist das so?

Ganz ohne Spieglein, Spieglein an der Wand lässt sich sagen: Kommt Zeit, kommt Ruhm. Nicht zufällig entstand in Braunwald – dank des weinenden Mädchens in den 1970er-Jahren – eines der allerersten Hotels, die Familien als Kundensegment für sich entdeckten und sich bereits Anfang 1980er-Jahre auf diese spezialisierten. Zum Vergleich: Andere herausragend familienfreundliche Häuser in der Schweiz, wie das Apart und Kinderhotel Muchetta (Wiesen, GR) oder das Albergo Losone bei Locarno sind seit 1988 respektive 1996 auf Familien spezialisiert. Die Frutt Family Lodge (Melchsee-Frutt) wurde als Dependance der Frutt Lodge und Spa erst 2015 gegründet.

