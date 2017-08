Weniger ist mehr

Die rund 200 Herbergen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Boden schossen, haben sich inzwischen auf 52 Herbergen reduziert. Ähnlich wie bei den Hotels hat sich unter ihnen ein 3-Klassen-System etabliert. Dabei subventionieren die beliebteren und zentralen Unterkünfte die entlegeneren Jugi quer und garantieren so, dass das Netzwerk schweizweit erhalten bleibt. Doch nicht nur die Quantität der Herbergen hat sich verändert. Auch in die Qualität der Schweizer Jugendherbergen ist in den letzten Jahren investiert worden. So sehr, dass die «NZZ am Sonntag» unlängst sogar fragte, ob die Schweizer Jugi nicht die cooleren Hotels sind.

Mehr Komfort für weniger Geld

Ob cool oder nicht, stylisher als früher geht es in den Jugi mit Sicherheit zu und her. Das zeigen insbesondere die aufwendigen Umbauten, die an den Unterkünften in Basel, Saas-Fee oder aktuell in der Jugendherberge Bella Lui in Crans-Montana vorgenommen wurden. Dabei erfolgt kein Umbau ohne ein architektonisches Konzept, das auf den Prinzipien Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, aber auch auf Komfort aufgebaut ist. So zieren neben restaurierten historischen Räumen und Regenduschen neu auch immer mehr Designermöbel die Schweizer Jugendherbergen.