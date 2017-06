Circles?

Ja, bei uns gibt es keine Teams. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, ein Circle eine Gruppe von Rollen. Diese Kreise organisieren sich weitestgehend selbst: Sie definieren ihre Struktur (Rollenaufteilung) selbst und entwickeln sie weiter.

Was ist das Wichtigste bei einer Firma ohne Chef?

Dass die ehemaligen Machthaber komplett loslassen.

Das sind Sie. Haben Sie das geschafft?

Weitestgehend. Es kann sein, dass ich unterbewusst noch etwas Macht ausübe. Aber ich muss wirklich zurückstehen.

Haben Sie den gleichen Lohn wie als Geschäftsleitungs-Mitglied?

Ja.

Okay. Aber das ist ja der Jackpot. Weniger Verantwortung, nur die Rollen, die einem liegen, und gleich viel Geld.

Das ist auch für einzelne Mitarbeiter ein Problem. Aber wir kürzen eigentlich niemandem den Lohn in der Firma. Da werden wir eine Lösung finden müssen.

Funktioniert Ihr Modell auch bei noch grösseren Firmen?

Ja, es ist auch ausgelegt für ganz grosse Firmen. Unter 15 Leuten braucht es sowieso keine komplexe Führungsstruktur. Das ist auch zu teuer.

Also aus Kostengründen die vollgestopften Chefetagen eindämpfen?

Ja. So eine riesige Pyramide von Entscheidern ist bald nicht mehr finanzierbar. Die Lohnsumme, die Zeit – da geht der Mitarbeiter schnell zur Konkurrenz, wo er selber entscheiden darf.

Dieses Modell ist vielleicht bei einer IT-Firma mit vielen jungen Mitarbeitern einfacher.

Unsere Branche ist sicher Vorreiter. Aber das wird auch in den anderen Branchen kommen. Es passiert gerade sehr viel. Mich laden oft Geschäftsleitungen von KMUs ein. Auf KMU-Ebene ist das Potenzial sehr gross. Ich sage ihnen immer: Die Digitalisierung und die Generation Y (jetzt auf dem Arbeitsmarkt, 23 bis 36 Jahre alt) verändern unsere Arbeit. Da stehen die alten Organisationsstrukturen im Weg. Wir sind an einem Punkt gelangt, an dem wir ausprobieren müssen. Ich weiss auch nicht, ob das die perfekte Lösung ist.

Nicht nur KMUs holen Sie, um von Ihrer Firma ohne Chefetage zu lernen. Sie halten auch immer öfter Vorträge. Gestern an einem Anlass der Neuen Aargauer Bank. Was war Ihre Message?

Dass die Generation Y anders funktioniert und es deshalb ein anderes Anforderungsprofil braucht. Und es ist eigentlich einfach bei der Organisation anzusetzen, denn das haben die Unternehmen in der Hand. Ich wollte aufzeigen: Wenn sie es nicht tun, machen sich die jungen Leute lieber selbstständig und den KMUs fehlen die Fachkräfte. Die Leute, die sie brauchen, wollen nicht zu ihnen und die Unternehmen haben ein Problem.

Ist jetzt also gerade die Zeit für Firmen ohne Chefs?

Ich denke ja, vielleicht sind wir sogar zwei Jahre zu spät. Wir leben immer noch mit dem Modell aus Zeiten der Industrialisierung.

Man sagt, der Generation Y gehe es nicht mehr um Status und Geld. Sie wollen sich selbst verwirklichen, flexibel arbeiten. Wollen sie gar keinen Erfolg?

Also ich zähle mit meinem Jahrgang 1982 gerade noch knapp zur Generation Y. Bei den Jüngeren beobachte ich das auf jeden Fall. Ihnen ist eine sinnstiftende Arbeit viel wichtiger als Titel.

Kann es auch sein, dass diese Generation ein Problem mit Autoritäten hat?

Ich habe auch Mühe mit Autoritäten. Vor allem wenn man nicht versteht, weshalb jemand so entscheidet. Daher ja auch das «Y» für Why (Warum). Es geht ums Hinterfragen. Für mich war ein Chef am besten, wenn er mich in Ruhe gelassen hat.

Braucht es also heute keine Führungsqualitäten?

Meiner Meinung nach braucht es keine Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen. Aber es braucht Leute, die andere fördern.