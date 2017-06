«Sie sind kein Einzelfall», sagt Lulzana Musliu, Mediensprecherin Fedpol. 2016 wurden der Behörde 84 Fälle von Identitätsdiebstahl im Internet gemeldet. Dabei muss man aber beachten, dass sich bei weitem nicht alle Betroffenen an die Polizei wenden. Die meisten melden den Missbrauch ihrer Bilder dem Betreiber, in meinem Fall Facebook. Der reagiert und somit ist die Sache abgehakt. «Wenn Personen jedoch zum Beispiel finanziell zu schaden kommen, sollten sie eine Anzeige bei der Polizei machen», sagt Musliu.

Ob bei meinem Profil eine kriminelle Absicht dahintersteckt, ist nicht mit Sicherheit eruierbar. Meist würden aber fremde Fotos und Daten als Vorbreitungshandlung zu einem Delikt gesammelt, sagt Lulzana Musliu. Beispiele: Betrug, Erpressung oder Romance Scam. Bei letzteren wird eine Verliebtheit vorgegaukelt, um an das Geld des Getäuschten zu kommen. In dem Fall wäre ich ein Nebendarsteller im Liebesbschiss.

Bin ich ganz selber schuld?

«Wichtig ist aber vor allem, sich präventiv davor zu schützen», rät die Mediensprecherin.«Man muss aufpassen, dass die privaten Fotos auf Facebook nicht frei zugänglich sind.»

Das habe ich (bislang) nicht getan. Bei mir war alles öffentlich. Bin ich also selber schuld? Nein, sagt Nappo. «Denn die Person handelt böswillig», breche bewusst in meine Privatsphäre ein. «Es wäre aber definitiv smarter gewesen, die Einstellungen so anzupassen, dass nur ihre Freunde ihre Fotos sehen können.» Doch auch dann wäre der Facebook-User nicht ganz gefeit vor dem Foto- und somit Identitätsdiebstahl. Denn das Profil- und Coverbild können immer alle sehen. Und klauen.

Darf man das? «Natürlich nicht», sagt Anwalt Martin Steiger, der sich auf digitales Recht und Medienrecht spezialisiert hat. «Damit wird das Recht am eigenen Bild verletzt, sowie möglicherweise ihre Urheberrechte». Ob letzteres zutrifft, ist in der Schweiz abhängig von der Schöpfungshöhe. Sprich: Ob mein Bild über den Dächern der schottischen Stadt Edinburgh genügend individueller Charakter hat. In Deutschland hingegen sind grundsätzlich alle Bilder geschützt.