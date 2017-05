Je näher man der Tiefe kam, desto spürbarer wurde daraus der Sog. Der Neunzigjährige zog die Kappe übers Gesicht. Sein Nebenmann in der Kutsche wurde bleich, ein deutscher Tourist. Wo selbst Einheimische die Furcht packt – wie sollten sich da erst Besucher fühlen? Die einzige Frau in der Kutsche lächelte, aufmerksam und amüsiert. Sie kannte den Alten, Barba Battista, diesen Schrat aus dem Bergell. Kannte seine Sprüche und Widersprüche und wusste: Barba hatte nichts anderes im Sinn, als dem Deutschen noch mehr Angst einzujagen.

Nicht die Angst vor der Maloja-Schlange, dem Nebel und Wind. Aber die Angst vor dem Maloja-Abgrund. Noch heute werden die Knie weich, wenn man auf die Kante zugeht, hinter der das Tal jäh abfällt. Da hinein wurde auch eine Art Maloja-Schlange gequetscht, aus Stützstein und Asphalt, die Passstrasse. Sie windet sich sehr, Töff-Fahrer lieben es. Kameradrohnen erzielen spektakuläre Wirkung: knapp überm Boden, gibt der plötzlich schwindelerregend nach. Leider war die erste Schlange zu wild, der Wind, als wir es mit der Drohne versuchten, die Fotografin und ich.

Aber zurück zur Kutschenzeit: Nachfühlen kann man gewiss, wie einem Gast zumute gewesen sein muss, wenn er damals über die Naturstrasse hinausblickte – ins Nichts. Wohl mit Stossgebet: Möge der Kutscher keine Schnapsdrossel und kein Irrer sein! Gut beschlagen sei jeder Huf und friedlich jeder Gaul! «Gott hilf!», denkt also der Deutsche, während Barba Battista brummt, der Einheimische: «Ich sehe nur noch Fremde. Gar nicht mehr möglich, in der Einsamkeit der Berge an Gott zu denken.»

Maloja sehen und sterben

Das war 1901, als hier ein ganz neues Zeitalter anbrach. Die Belle Epoque hatte im Engadin auch noch den letzten See erreicht. Und Maloja, das vermeintlich letzte Dorf, das erste freilich im Bergell. Bis dahin Terra incognita mit schlimmem Ruf: Diebesgesindel machte die Wege unsicher, abgesehen von den Gefahren der Natur. Dann kamen der Tourismus und die Kunst. Beides zog Kreise, wobei allein die Kunst die Klärung der Frage lohnt: Warum Segantini, Giacometti, Varlin, Amiet? Warum so viele Fotografen, Schriftsteller, Utopisten, Visionäre – seit 150 Jahren schon? Es gibt keinen einheitlichen Grund. Aber was bis heute gilt, steckt vielleicht in diesem Satz: «Nur das Schweigen des Hochgebirges hier spricht zum Gemüt eine Sprache, wie sie eindringlicher keines Menschen Zunge jemals gefunden hat.»

Natürlich kam auch die Spekulation und spielte auch hier verrückt. Der belgische Graf Renesse klotzte den obligaten Luxuskur-Talriegel hin und dachte an eine Stadt mit Gebäuden, grösser als das Polytechnikum in Zürich. Mit durchzogenem Ende. Um ein Wort aus Napoli zu variieren: «Vedi Maloja e poi muori», Maloja sehen und sterben – das wollten mindestens Graf und Gräfin. Aus Maloja aber, obgleich heute leicht zersiedelt, wurde keine Stadt. Das Kurhaus ging verloren. Der Graf gilt als verschollen, die Gräfin ruht nicht wie erträumt in Bergeller, sondern in belgischer Erde.