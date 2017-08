«Ob sich die Geschichte so zugetragen hat, kann man nicht mit Sicherheit sagen», sagt Vreni Hauser im Erdgeschoss des alten Stöcklis gleich neben dem Gemeindehaus. Dort haben sie und andere Freiwillige vor bald zehn Jahren ein Museum eingerichtet. Ein Vreneli-Museum. Jedes Jahr kommen 2000 Ausflügler ins Dorf. Sie steigen die steile Treppe hinauf. Schauen sich mit eingezogenen Köpfen in den niedrigen Räumen die erste Guggisbergtracht, ein Bett – in das heute kaum jemand mehr reinpassen würde – und Haushaltsgegenstände von anno dazumal an.

Vreneligeschichte: über Generationen hinweg überliefert

Ihnen verschweigt die Rentnerin mit den kurzen weissen Haaren nicht, dass von der Vreneli-Geschichte nichts niedergeschrieben ist. Vreni Hauser ist Guggisbergerin und als solche sagt man gleich, wie es ist. In diesem Fall ist es so: «Vom Vreneli wissen wir das, was hier von Generation zu Generation weitergegeben wurde.» Anders sieht’s bei Hans-Joggeli von «ännet em Bärg» aus. Ihrem Liebsten. Von ihm ist in einem kirchlichen Register das Todesdatum erfasst: 1736. Über das Ableben von Vreneli ist nichts bekannt, wie Hauser sagt. «Frauen wurden damals höchstens als Gattin oder Mutter eines Mannes erwähnt. Die zählten halt nichts.»

Anders in Guggisberg. Zumindest, was das Vreneli angeht. Für sie ist diese so etwas wie eine Schutzpatronin. Davon zeugen neben dem Museum auch ein Brunnen, ein Kirchenfenster, eine Tracht, ein Chor und Hunderte von Mädchen, denen sie ihren Namen gab. Noch heute leben 30 Verenas im Dorf. Richtig bekannt wurde sie aber durch das Guggisberglied. Im Gegensatz zur traditionellen Volksmusik ist es nicht in fröhlichem Dur komponiert. Sondern in melancholischem Moll. Das ist einzigartig in der Schweiz und hat ihm wohl zum Durchbruch verholfen – schweizweit.