Meyer bringt uns zum Dorfplatz, der seinen traditionellen Charakter bewahrt hat: In der Mitte ein Dorfbrunnen, um ihn herum Engadinerhäuschen angeordnet, mit den tiefen Fensterfluchten und dicken, mit Sgraffiti verzierten Steinmauern, wie wir das aus der Geschichte des Schellen-Ursli kennen.

In diesen und weiteren Brunnen im Dorf plätschert nicht etwa ordinäres Leitungs-, sondern hoch konzentriertes Mineralwasser. Es beinhaltet 20 Mal so viele Mineralien wie die Flaschen, die in die Läden zum Verkauf gelangen. Das kostbare Nass ist hier im Überfluss vorhanden. «Wir spülen sogar unsere WCs mit Mineralwasser», sagt Meyer. Wer das Wasser vom Brunnen abfüllt, blickt in eine trübe Flasche. Es dauert einige Sekunden, bis sich die Mineralien gesetzt haben. «Kaum ein Konsument würde das Wasser so kaufen.»