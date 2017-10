Wie definieren Sie als Wissenschafter Glück?

In der Forschung reden wir eigentlich nicht von Glück, weil es in der deutschen Sprache verschiedene Bedeutungen hat, sondern von Wohlbefinden oder Blühen und Gedeihen. Wir fragen uns, was braucht es für ein gelingendes Leben? In den Sechzigerjahren haben Psychologen ihre Probanden mit einer Skala von 0 bis 10 bewerten lassen, wie gut das eigene Leben ist. Unterdessen sehen wir aber Glücklichsein als die Menge der positiven Gefühle abzüglich der negativen. Sowie auch als die Zufriedenheit mit dem Leben. Es geht aber nicht nur um das Sich-gut-Fühlen, sondern auch um das gute Handeln. Also darum, Sinn zu haben im Leben, in Aufgaben aufzugehen, gute Beziehungen zu pflegen und Leistung zu erbringen. Glück ist nicht einfach ein Wert, sondern hat viele Dimensionen.

Der Volksmund sagt, «Glücklich sind die geistig Armen». Ist umso glücklicher, je dümmer jemand ist?

Das widerlegt die Forschung klar. Glücklichsein hat nichts damit zu tun, wie intelligent jemand ist.

Und mit Geld?

Auch das ist gut untersucht. Es stimmt, dass in armen Ländern die Zufriedenheit steigt, wenn das Einkommen steigt. In den westlichen Ländern gilt das weniger.

Hier ist es umgekehrt: Man sagt, wir in der Wohlstandsgesellschaft nörgelten an allem herum und seien unglücklich.

Das mag sein – es ist aber nicht der Besitz von Geld, der uns unglücklich macht. Im Gegenteil: Wenn man viel hat und es richtig einsetzt, zum Beispiel für wohltätiges Verhalten, macht es zufrieden.

Was macht unglücklich?

Der Vergleich mit anderen. Denn es gibt immer jemanden, der hübscher ist als ich, intelligenter, erfolgreicher oder wohlhabender. Wenn das die Messlatte ist, macht das garantiert unglücklich. Daneben gibt es natürlich auch Schicksalsschläge, Krankheit und anderes, das unglücklich macht. Aber das kann man weniger beeinflussen.

Manche Leute sagen, Bad News machen unglücklich. Gerade heute, wo in elektronischen Medien eine ungebremste Flut von Nachrichten auf uns einprasselt.

Natürlich kann Medienkonsum Sorgen bereiten, sogar Angst wecken. Wenn man davon also weniger konsumiert, hat man weniger Sorgen oder Angst.

Meinen Sie tatsächlich: Don’t worry, be happy?

Nein. Das ist zwar ein schönes Lied, aber die Botschaft ist mir zu einfach. Ich rate nicht zum völligen Abkoppeln vom Weltgeschehen. Denn prinzipiell Probleme zu leugnen, ist keine gute Formel. Wir müssen lernen, schlimme Ereignisse in unser Leben einzuordnen. Wir dürfen nicht die Katastrophen unser Leben dominieren lassen. Man soll die Dinge, die man verändern kann, ernst nehmen und angehen. Dann ist es gut. Es kann aber auch nicht schaden, den Liedtext als Mantra zu nehmen. In schwierigen Situationen kann das sicher helfen, vorauszuschauen.

Dieser Artikel ist entstanden in Zusammenarbeit mit: Gebert Rüf Stiftung