Ich falle in unruhigen Schlaf

Auch ich entspanne mich. Noch kriege ich mit, wie die Frühschicht-Hebamme die Auszubildende ablöst, schnell schicke ich die vorbereitete Mail an die Arbeitskollegen, erschöpft schnappe ich mir die beiden Stühle und falle in einen hemmungslosen, aber unruhigen Schlaf. Die Partnerin und die Hebamme kommen nun gut zurecht ohne mich.

Am Vormittag kommt der Frauenarzt ein erstes Mal vorbei. Das Ungeborene hat die Geburtsposition noch immer nicht eingenommen. Kurz vor Mittag erwache ich aus meinem Dämmerschlaf. Das Kind will sich nicht mehr weiterbewegen, die bereits weit fortgeschrittene Prozedur hat seine Herztonfrequenz etwas gesenkt. Ich werde ungeduldig und klinke mich wieder in die Runde ein, will wissen, ob man so noch lange weitermachen kann. Bereits geht die Hebamme von einem Kaiserschnitt aus, weil sie nicht mehr erwartet, dass das Köpfchen sich noch in die richtige Richtung dreht. Der Frauenarzt aber werde entscheiden Minuten. Dieser will es noch mit der Saugglocke versuchen.

Ich besinne mich eines Tipps der Hebamme während des Vorbereitungsgesprächs. «Bleibe am Kopf deiner Partnerin und stehe ihr dort bei, bleibe nicht am Bettende stehen, was du von da sehen würdest, könnte dich traumatisieren und auch deine Frau stören.» Traumatisiert bin ich keine Hilfe, ausserdem ekelt es mir vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Und einen Dammriss will nun wirklich niemand mit ansehen. Also ab ans Kopfende, der Gynäkologe setzt die Glocke an, synchron zum Pressen meiner Partnerin halte ich die Luft an. Auf Anweisungen der Hebamme schnappe auch ich nach Luft. Dann ist das Köpfchen offenbar da, noch sehen wir es vom Bettende her nicht. Ein kurzer Moment der Aufregung, in dem die Hebamme den Hals von der Nabelschnur befreit, dann hängt ein langes, rötliches, nasses, quicklebendiges Kind von den Händen des Arzts. Er legt es auf die Brust meiner Frau. Durch seine verklebten Augen schaut es uns ein erstes Mal an: eine vor Glückshormonen euphorisierte Mutter und einen Vater, dem das Blut längst aus dem Gesicht gewichen ist.

Erst ein rührender, aber erschütternder Moment im Extremerlebnis Geburt. Dem theoretisch normalsten Vorgang menschlicher Existenz.