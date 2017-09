Eine gewisse Demut also. Sie steht ja im Zentrum Ihres neuen Romans. Es geht darin um den «Abrogans», ein Buch, dessen Titel «Demut» bedeutet.

Der Abrogans gilt als ältestes Buch der deutschen Sprache. Er ist ein Glossar, in dem lateinische Wörter ins Deutsche übersetzt werden. Die älteste erhaltene Handschrift befindet sich in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Ich habe sie als Student gesehen, auf einer Exkursion mit dem Linguistikprofessor Sonderegger, der im Roman erwähnt wird.

Das Buch hat Sie seit Ihrer Studienzeit begleitet?

Ich war immer fasziniert von den Zeiträumen und von der Expressivität der althochdeutschen Ausdrücke, also «obscurum – tunchal», oder «in caelum – in himile», im Himmel oder «cumolus – huffo», also der Haufen, oder eben «dheomodi», die Demut. Es sind die frühesten Wortmeldungen der deutschen Sprache. 1977 kam ein Faksimile davon heraus. Meine Frau es hat mir damals zu Weihnachten geschenkt. (lacht)

Die Hauptfigur in Ihrem Roman will, dass der wertvolle Abrogans an seinen ursprünglichen Bestimmungsort kommt. Warum ist das so wichtig?

Sagen wir, es geht um den Respekt vor der damaligen Zeit. Das ist ein Motiv, das mich immer wieder beschäftigt. Viele Dinge, die heute passieren, haben mit früheren Geschichten zu tun, die niemand von uns erlebt hat – eine Rakete, die Kim Jong Un über Japan abgeschossen hat, ist an dem Tag abgeschossen worden, an dem 1910 Japan Korea überfallen hat. In meinem Buch ist es eine sehr alte Rechnung, die beglichen wird.

Der Roman spielt auch in Bern. Mussten Sie da recherchieren?

Ich habe mit dem Pfarrer der Nydeggkirche geschaut, wie man aus der Kirche flüchten könnte. Ich bin nicht selbst auf die Nydeggbrücke geklettert, habe aber gesehen, dass man das tun könnte.