Es ist eine Allianz, wie es sie in der föderalistischen Bildungspolitik nicht oft gibt: Fast alle Kantone fördern die Tagesschulen. Auch Bildungsexperten sprechen sich regelmässig für das ganztägige Betreuungsangebot aus. Und selbst die meisten Parteien – ausgenommen die SVP – sind sich in diesem Fall einig: Die moderne Gesellschaft braucht die Tagesschulen. Nun kommt eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds allerdings zu einem erstaunlichen Schluss. Kinder, die in der ersten und zweiten Primarklasse eine Tagesschule besuchen, sind schulisch nicht besser als ihre Gespänli, die einzig dem obligatorischen Unterricht beiwohnen.

«Die Tagesschulen erfüllen heute nicht alle Ansprüche, die an sie gestellt werden», sagt Marianne Schüpbach, Projektleiterin der Studie und Professorin für Grundschulpädagogik. Besonders Eltern, die ihr Kind durch die zusätzliche Betreuung fördern wollen, hätten eine falsche Erwartungshaltung.

Der einzige, wenn auch kleine Effekt, den die Studie feststellen kann, betrifft Kinder aus bildungsfernen Familien. Ihre Mathematikleistung wurde leicht besser. Beim Lesen halfen die Tagesschulen den Schülerinnen und Schülern – oft mit Migrationshintergrund – allerdings nicht.

Frauen können wieder arbeiten

Bildungsforscher Urs Moser von der Universität Zürich überraschen die Ergebnisse nicht. Wenn Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen würden, mache das auch sie besser, sagt er. «Wenn beide Seiten Hilfe erhalten, bleiben die Leistungen vergleichbar.» Ziel der Tagesschulen sei es, Schüler zu unterstützen, die nach dem Unterricht auf sich alleine gestellt sind. Aber das sei nur der eine Punkt: Es gebe heute ein starkes gesellschaftliches Bedürfnis für die ganztägige Betreuung der Kinder. «Tagesschulen ermöglichen den Eltern, wieder in die Berufswelt einzusteigen.»