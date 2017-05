Frederik (12) geht in die sechste Klasse. Fragt man ihn nach den Fidget Spinners, kommt die Antwort blitzschnell: «Jeder an meiner Schule hat einen. Ich will mir nun auch einen kaufen.»

In drei Stunden ausverkauft

Doch nicht nur bei Frederiks Schule scheint der Hype aus den USA angekommen zu sein. An vielen Schulen beobachten die Lehrer das gleiche Phänomen. Die Läden werden schier überrannt.

Am Dienstag kam die neue Lieferung beim Spielzeugwaren-Händler Franz Carl Weber in Aarau an: «Innerhalb von drei Stunden waren alle wieder ausverkauft», sagt eine Verkäuferin.