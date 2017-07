In der griechischen Mythologie war Medusa eine betörende Schönheit. Heute verunglimpfen wir sie als Plage. Aus der Blume des Meeres ist der Schrecken der Strände geworden, weil uns die Quallen den Badeurlaub vermiesen. Nur: Wir alle sind nicht unschuldig daran, dass sich die Quallen in den Meeren breit machen wie deutschsprachige Touristen auf Mallorca. Es gibt zwar kaum Untersuchungen, in denen die Zahl von Quallen in bestimmten Regionen gemessen wird. Aber Forscher, Fischer, Biologen und Meeresanwohner auf der ganzen Welt sind sich einig: die Population steigt. «Die Zahl der Quallen nimmt weltweit zu, auch im Mittelmeer», berichtet Silvia Frey von OceanCare. Sie befindet sich gerade auf einer mehrmonatigen Forschungsreise im Mittelmeer.

Die Meere sind kaum erforscht

Vielleicht sitzen Sie bereits auf gepackten Koffern, zählen die Tage bis zum Urlaub in Griechenland, auf Mallorca oder an der Côte d’Azur. Und Sie fragen sich vielleicht: Kann ich meinen lang ersehnten Badeurlaub quallenfrei geniessen? Das perfide an der Geschichte: Selbst Wissenschaftler wie der Meeresbiologe Thomas Jermann vom Zoo Basel sagen: «Man weiss, wie die bisher bekannten 250'000 Tierarten aussehen, aber viel mehr nicht. Nicht einmal die Anzahl der Arten ist klar, es könnten auch 10 Mal mehr sein.» Was Quallen betrifft: Da kann man nicht mal vorhersagen, ob und wo sie wann und in welcher Zahl auftauchen.

Quallen lassen sich von der Strömung treiben. Es kann sein, dass sich an einem Tag ein Quallenteppich ausgerechnet an «Ihrem» Strand ausbreitet. Es kann sein, dass die Quallen am nächsten Tag noch dort sind. Oder sogar während des gesamten Urlaubs verharren. Es kann aber auch sein, dass sie schon am nächsten Tag verschwunden sind. Weggeströmt. Selbst Silvia Frey kann keine genaueren Angaben machen: «An einzelnen Küsten der Balearen, dem spanischen Festland, in der Adria aber auch in französischen Gewässern habe ich grosse Ansammlungen von Quallen gesehen.»

Tod durch Quallenstich

«20-jährige Deutsche stirbt nach Quallenstich.» Diese Nachricht vor zwei Jahren aus dem thailändischen Kho Samui schockte. Der Tod durch die giftigen Tentakel der Würfelqualle oder der Seewespe kommt häufiger vor als man denkt. Jährlich sterben 150 Menschen daran. Aber nicht im Mittelmeer, wo die giftigste Qualle die portugiesische Galeere ist. Deren Gift kann ein Kind töten. Doch sie wird nur vereinzelt im Mittelmeer gesichtet. «Von einer Population kann aber nicht die Rede sein», sagt Silvia Frey.