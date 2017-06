Michael Sandel (64) ist ein unscheinbarer Typ. Ohne das Internet wäre er wohl einer unter vielen geblieben, die in Harvard vor ein paar Dutzend Studenten referieren. Vor acht Jahren aber wurde er innert weniger Monate zum Star, als er seine Vorlesungen zum Thema Gerechtigkeit ins Internet stellte. Seither ist er ein Youtube-Star, reist um die Welt und füllt in Asien auch mal ein Stadion. Sandels Konzept: Er gibt nicht Antworten, sondern er stellt Fragen – und hinterfragt Meinungen, besonders gerne zu Themen wie Moral, Individualismus und Kapitalismus. Wie viele Privilegien dürfen Reiche haben? Diese Kernfrage gewinnt an Brisanz, wenn er wie diese Woche auf dem Campus der Novartis einen Vortrag hält. Eines Konzerns, der für die hohen Manager-Gehälter in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik stand. Vor seinem Auftritt haben wir ihn zum Gespräch getroffen.

Herr Sandel, in der Schweiz wird seit Jahren darüber debattiert, ob ein CEO Millionen Franken im Jahr verdienen darf, wenn der tiefste Monatslohn weniger als 4000 Franken beträgt.

Michael Sandel: Die Lohnschere ist eine grosse Frage, die weltweit bewegt. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Abstand zwischen Arm und Reich grösser geworden. Ein lebhaftes Beispiel, das ich oft benutze, ist dasjenige des Fussballers Cristiano Ronaldo oder in den USA dasjenige des Basketballers LeBron James. Was glauben Sie, wie viel Ronaldo verdient?

40 Millionen?

Inklusive Werbeeinnahmen 80 Millionen Franken – jährlich. Das ist viel, verglichen mit einem Lehrer oder einer Krankenschwester das Tausend- oder Zweitausendfache. Da stellen sich zwei Fragen: Ist das fair und, falls ja, warum? Und zweitens: Haben Ronaldo und LeBron James es verdient, tausend- oder zweitausendmal so viel zu verdienen wie ein Lehrer oder eine Krankenschwester? Zu diesen Fragen höre ich unterschiedliche Antworten meiner Studenten. Folgendes höre ich oft: LeBron James hat ein rares Talent und eines, das einen hohen Preis hat. Jeder will zusehen, wie er Basketball spielt. Es gibt mehrere Leute, die Lehrer oder Krankenschwestern sein können. Dazu sagen sie auch, dass LeBron James hart für den Erfolg gearbeitet habe. Dieses Argument finde ich nicht sehr gut. Es gibt schliesslich auch Leute, die sehr wenig verdienen und extrem hart arbeiten. Nicht nur das: Selbst wenn ich jeden Tag noch viel mehr trainieren würde als LeBron James, wäre ich noch lange nicht so gut.

Es ist die Einzigartigkeit, die den Lohn definiert.

Es gibt eine andere Frage. Ist es nicht so, dass das einzigartige Talent von Ronaldo und LeBron James zufällig stark nachgefragt ist? Es ist ihr grosses Glück, in einer Gesellschaft zu leben, die Fussball und Basketball mag. Wenn sie nun im 12. Jahrhundert leben würden, wäre dieses Talent nicht viel wert. Andere Talente wie Unterwürfigkeit oder ein grosser Krieger zu sein wären gefragt. Zwei Elemente von Glück sind hier vereint: einerseits, das Talent zu besitzen. Und andererseits in einer Zeit zu leben, in der diese Talente nachgefragt sind. Daher ist es schwierig zu sagen, dass Ronaldo das Geld auch mehr verdient als andere. Darauf wiederum sagen einige, dass es gut ist, dass wir diesen Leuten so viel Geld geben sollen, weil wir andere dazu aufmuntern sollen, sich darin zu engagieren, wofür sich die Gesellschaft interessiert – eben guten Fussball. Dann stellt sich die Frage, ob die Gesellschaft sich nicht mehr für gute Lehrer interessieren müsste als für gute Fussballer. Das sind Kernfragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir über Lohnungleichheiten sprechen.