etzt tanzen sie wieder, wedeln mit ihren bunten Schwänzen. Hoch über den Stoppelfeldern, am Himmel. Wenn der Herbstwind bläst, steigen die Drachen auf.

Das weckt Erinnerungen an ferne Kindheitstage, als wir unter Anleitung des Vaters im Hobbyraum Drachen bastelten, anschliessend steigen liessen, hoch und noch höher. Jeden Herbst von Neuem gerieten wir ins Staunen: Wie ist es möglich, dass der bunte Luftikus ohne Motor, ohne Batterie, nur mit der Kraft des Windes so schön fliegen kann? Wer erinnert sich nicht daran, wie er das erste Mal den Drachen an der Leine hielt und, je nach Wind, die Kraft der Natur spürte? Wahrhaft ein Spektakel.

Jetzt tanzen sie wieder. Aber sie werden weniger. In Zeiten, in denen man in jedem grösseren Elektronikfachgeschäft eine vielmotorige Drohne bereits für 100 Franken erstehen kann, mutet das filigrane Gestänge mit der Bespannung aus Papier, Segeltuch oder Naturmaterialien manchen Vater und sein Kind altmodisch, beinahe primitiv an.

Wer jedoch über die Grenze schielt, stellt fest: In Deutschland ist das «Kiting», wie es unter den Fans genannt wird, im Aufwind. Dort finden das ganze Jahr und übers Land verteilt Drachenfeste statt, wo die meist erwachsenen «Drächeler» ihre teilweise selber konstruierten Modelle in die Lüfte steigen lassen und Zeit zum Fachsimpeln finden.

Dasselbe Bild in den USA. Dort boomt zudem das Indoor-Kiting, das Drachenfliegen in der Turnhalle. In Nordamerika findet sich auch der grösste Drachenklub der Welt, die «American Kitefliers Association».

Angefangen im Malojawind

In der Schweiz können die jährlichen Drachenfeste an einer Hand abgezählt werden. Vor zwei Wochen fand etwa auf der Stadionbrache Hardturm in Zürich das sogenannte Eintagsfliegen statt, und Thomas Horvath, Mitbegründer des Events, sagt: «Vor zehn Jahren kamen noch deutlich mehr Leute an das Treffen. Schade eigentlich. Es hat etwas Kontemplatives, den Drachen in der Luft zu beobachten. Da wirst du wieder zum Kind.»

Vom Drachen-Lifestyle, von der Faszination des Zusammenspiels von Technik und Spiel gepackt wurde Horvath vor vielen Jahren in Sils Maria, wo der berüchtigte Malojawind bläst. Er begann, in seiner Freizeit teure Lenkdrachen in die Lüfte steigen zu lassen. Das Problem: Nach Feierabend blies meist kein Wind mehr. Horvath, Architekt, beschloss, einen superleichten Drachen zu konstruieren, der keinen Wind zum Fliegen braucht.

Seit nunmehr zehn Jahren verkauft Thomas Horvath seine Erfindungen, die er im Drachenlabor in Zürich baut. Sie wiegen zum Teil nur elf Gramm und tragen klingende Namen wie «de tommaso superleggera» oder «I’ll be back, darling».

Für seine Kreationen erhielt er auch schon den einen oder anderen Designpreis. Horvath ist der Erfinder der leichtesten Drachen der Welt, ausgestattet mit einem fast unzerstörbaren Karbongerüst und hauchdünnen Segeln. In diesen Wochen will er mit einem neuen, noch leichteren Modell aufwarten.

Loslassen, damit sie steigen

Ganz besonders die Enthusiasten aus den Vereinigten Staaten bestellen die minimalistischen, ultraleichten Flugmodelle von Horvath, rund hundert sind es pro Jahr. Und im Herbst ziehe der Verkauf jeweils auch in der Schweiz an, sagt Thomas Horvath. «Meine Nullwinddrachen eignen sich besonders für den spontanen Einsatz in der Stadt, es braucht keine Wiese, um sie fliegen zu lassen. Anders als herkömmliche Lenkmodelle schweben sie selbst im engsten Hinterhof, im Atelier oder sogar im Büro. Wie Schmetterlinge.»

Festhalten muss man sie nicht, es sei denn, der Wind bläst kräftig. Bei herkömmlichen Lenkdrachen muss man die Leine immer gespannt halten, sonst stürzen sie ab. Die Spulen der Horvath-Drachen liegen derweil am Boden, nicht in der Hand. Man gibt dem Drachen nur hin und wieder einen Impuls. Horvath sagt, das habe weniger mit Kontrolle zu tun wie bei den Lenkdrachen, «sondern vielmehr mit Loslassen». Und er fügt an: «Das ist irgendwie wohltuend in dieser hektischen Zeit.»