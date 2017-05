Auf Details kommts an

Extrem breit ist die Produkte-Palette bei beiden Detaillisten. Sodass man denken würde, der Kunde habe ohnehin mehr als genug Auswahl und die Frage Coop oder Migros erübrige sich. Aber so funktionieren wir nicht, wir Gewohnheits-Konsumenten. Wir entdecken eines Tages eine Butter, die sich kalt besser aufs Brot streichen lässt, weil noch Joghurt drin ist. Und wenn wir dann mal im anderen Laden stehen, weil der grad am Weg lag, wollen wir sie auch dort. Und wir entscheiden uns tatsächlich für einen kleinen Umweg, weil wir gerne wieder das sämige griechische Joghurt im Kühlschrank hätten. Und was machen wir am Samstag? Kaufen wir für den Sonntags-Brunch bei der Migros die Riesen-Buttergipfel oder gehen zu Coop für ein Zopf-am-Meter-Stück?

Inzwischen erhalten wir all diese Produkte bei beiden Detaillisten. Offenbar waren die feinen Unterschiede im Sortiment wichtig genug, dass der jeweils andere nachgezogen hat. Hans Peter Wehrli, Professor am Institut für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich, meint: «Die Detaillisten wissen, was bei der Konkurrenz gekauft wird und was nicht.» Marktforschungsinstitute analysieren für ihre Kunden Daten – die man als Konkurrent kaufen kann. Für die Handelsbranche machen das in der Schweiz die weltweit tätigen Unternehmen Nielsen und GfK.

Ähnlich bis zur Glace-Packung

Die Konkurrenz zwischen Coop und Migros ist uralt. Obs um die erste Billig-Linie (M-Budget), die erste Qualitätslinie (Fine Food von Coop) oder regionale Produkte geht, bisher hat der andere immer nachgezogen – oder nachziehen müssen. Auf Produktlinien kommts an – aber offenbar sogar auf eine einzelne Verpackung. Das jüngste Beispiel ist das Design von Kinder-Glace-Kartons: die Migros reaktivierte ihre alten, heute kultigen Tier-Werbeträger, jetzt gibts auch bei Coop exotische Tiere auf Glacepackungen im ähnlichen Stil.

«Zwar haben wir als Konsumenten eigentlich alles», sagt Marketing-Experte Wehrli von der Uni Zürich, «aber der Wettbewerb spielt bis in die Nischen.» Sind diese kleinen Unterschiede im Sortiment wirklich relevant? Spielt es nicht eher eine Rolle, ob eine Migros in der Nähe der Wohnung liegt oder ein Coop auf dem Nachhauseweg? «Es gibt auf jeden Fall viele Gründe, insbesondere Bequemlichkeit, Erfahrung, Sortiment, warum man diesen oder jenen Laden wählt», so Wehrli.

Die meisten wurden in der Kindheit an einen Detaillisten gewöhnt und empfinden heute eine regelrechte emotionale Bindung an einzelne Produkte. Für immer hat sich Eimalzin als das bessere Ovosport im Kopf eingenistet. Oder umgekehrt.