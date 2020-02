Brasiliens Präsident Bolsonaro kritisiert Sambaschule für Umzug

Sie zeigte diesen im Sambodrom unter anderem als Schwarzen, Indigenen und Frau gezeigt. Bolsonaro warf der Sambaschule deswegen via Facebook in Praia Grande im Bundesstaat São Paulo am Dienstag vor, die Religion zu verachten. In dem Defilee der Sambaschule schlugen auch zwei Polizisten auf einen traditionellen Jesus ein.

Beobachter interpretierten dies als Seitenhieb auf die Polizeigewalt in Brasilien und insbesondere Rio de Janeiro sowie die Starke-Mann-Rhetorik Bolsonaros. "Sie stellen eine Verbindung zu mir her, suchen ein Bild in Rio, um mich zu treffen", sagte Bolsonaro in dem Facebook-Video.

Der rechte Präsident plädiert immer wieder für ein hartes Durchgreifen gegen kriminelle Banden. Das Defilee hatte bereits für Gesprächsstoff gesorgt, bevor die "Mangueira" überhaupt im Sambodrom am Sonntag angetreten war.

Eine katholische Vereinigung aus São Paulo sammelte rund 100'000 Unterschriften dagegen. Die Erzdiözese Rio schrieb dem Präsidenten der Liga der Sambaschulen. Der Karneval in Rio ist in den vergangenen Jahren immer politischer geworden.