Kindheitstraum wird wahr

In unserer Gruppe reicht das Altersspektrum von 30-jährig bis ins Pensionsalter: Die emeritierte Professorin aus Ulm entschied sich einst gegen das brotlose Archäologie- und stattdessen für ein Physikstudium. Sie hat das Interesse an der Erforschung des Altertums aber nie verloren. Die Österreicherin, die in Linz arbeitet, verschlang früher sämtliche Asterix-Bücher und erfüllt sich nun einen Kindheitstraum.

Für den geschichtsbegeisterten Lokführer aus dem Aargau ist die Grabungsreise ein Geburtstagsgeschenk. Organisiert hat die Überraschung seine Frau, die ebenfalls mit von der Partie ist.

Wir alle sind gespannt auf den Austausch mit den Forschern und Studenten und erleben, wie aufwendig und anstrengend, aber auch wie beglückend diese Tätigkeit sein kann.

Gleich Anfang Woche fliesst der Schweiss, die Sonne brennt, heizt das Basalt-Gestein gnadenlos auf. Wir sind mit Schaufel und Schubkarre, mit Hacke und Spitzkelle zugange. Säuberlich tragen wir die oberste Humusschicht ab und legen die darunterliegenden Steine frei.

Die Erfolgserlebnisse lassen nicht lange auf sich warten: Zum Vorschein kommen zahlreiche Keramikscherben, ein ganzer Amphorenfuss, mehrere Nägel. Alles wird – damit es später zweifelsfrei zugeordnet und von den Archäologen gereinigt und weiter untersucht werden kann – vorsichtig in eine Kiste gelegt. Unsere trägt die Nummer 430.

Die Tätigkeit ist ungewohnt

Der eine oder andere hat zwar schon an einer Grabungsreise teilgenommen, für die meisten aber ist die Arbeit ungewohnt, für den Rechtsanwalt in unserer Gruppe genauso wie für den Mitarbeiter der Forschungsabteilung eines grossen Autozulieferers. Trotz körperlicher Anstrengung ist die Stimmung gut. «Heute Abend gönne ich mir ein kühles Bier», sagt ein Teilnehmer schon vor dem Mittagessen.

Zum Lunch marschieren die Mitglieder des Teams hurtigen Schenkels in die «Hutte Gauloise», das gemütliche und, wie sich herausstellt, lebhaft besuchte Gasthaus nahe der Grabungsstelle.

Auf den Tisch kommt währschafte Kost, diesmal Schaffleisch, Couscous und Crème brûlée. Im Säli im hinteren Teil herrscht bald ein munteres Stimmen- und Sprachgewirr.

Unmittelbar beim Lokal steht das 1903 geschaffene, dem Nationalhelden Vercingetorix gewidmete Denkmal mit den drei Säulen und dem Flügelhelm obendrauf.