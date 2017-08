Als mein Atem dann etwas langsamer geht, schwebe ich ruhig im Wasser, schwerelos. Mein Blick schweift über riesige Korallenwände. Farbenfroh wie die Street Parade, ruhig wie eine schlafende Katze erstreckt sich eine Welt vor mir, die man ausschliesslich beim Tauchen erleben kann. Jeder Atemzug durch das Mundstück führt mir vor Augen, dass ich in dieser Welt ein Fremdkörper bin, der ohne Hilfsmittel nicht überleben kann. Und doch: Jede Makrele, die an mir vorbeischwimmt, jeder Kugelfisch, der mir mit seinen Glupschaugen einen flüchtigen Blick zuzuwerfen scheint, widerspricht diesem Gedanken. In dieser Stunde, die ich in die blaue Welt eintauche, scheine ich mit ihr zu verschmelzen. Die Fische – so stelle ich es mir vor – halten mich auch für einen Fisch. Sie ergreifen nicht die Flucht. Bei Wildtieren an Land wäre das meist ein Grund zur Besorgnis.

Die Vorteile eines Hausriffs

Das Hausriff des Hotels Mövenpick in El Quseir, wo wir uns befinden, wurde von einem Tauchmagazin zum zweitschönsten Hausriff der Welt gewählt. Die meisten Gäste sind nicht zum ersten Mal hier in den Ferien, das geht so weit, dass einige besonders regelmässige Besucher in einem «Walk of Fame» verewigt wurden. «Wir sind schon hierhergekommen, als unsere Kinder noch jung waren», erzählt eine Touristin aus Deutschland. «Weil das Riff direkt vor dem Hotel liegt, benötigt man für die Tauchgänge wenig Zeit – so konnte jeweils einer von uns auf die Kinder aufpassen, während der andere beim Tauchen war.»