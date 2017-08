Le-Mentzel wurde mit seinen sogenannten Hartz-IV-Möbeln bekannt. Das sind Designerstücke zum Selberbauen für Leute mit wenig Geld. Seit er die Baupläne ins Netz gestellt hat, wurden sie mannigfach nachgebaut und in renommierten Museen ausgestellt. Heute entwirft der deutsche Architekt laotischer Herkunft Minihäuser und ist Gründer der Tinyhouse University, einer Vereinigung, die den Wohntrend erforscht und vorantreibt.

Eines seiner Minihäuser ist die «100-Euro-Wohnung», die so heisst, weil sie für jeden erschwinglich sein soll. Es ist Le-Mentzels Antwort auf steigende Mieten und Wohnungsknappheit in Berlin und anderen Grossstädten. Le-Mentzel führt den Gast durch die Behausung. Besser gesagt, er steht in der Mitte und zeigt auf Kochnische, Essbereich, die Dusche dahinter in der Ecke, das Bett sowie das Büro im Obergeschoss. «Alles da auf 6,4 Quadratmetern», sagt er und strahlt.

Fassaden voller Salate

Die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland und in der Schweiz beträgt 45 Quadratmeter pro Person. Eine Gefängniszelle gilt als unmenschlich, wenn sie nicht mindestens 6 Quadratmeter gross ist; in der Schweiz sind neuere Zellen mindestens 12 Quadratmeter gross. Mag die Wohnung auch noch so funktional und durchdesignt daherkommen, mögen grosse Fenster für angenehmes Licht sorgen, wirklich wohnen möchte man darin nicht.

Ist die «100-Euro-Wohnung» also bloss ein Ausstellungsstück, das hier im Museumsgarten des Bauhaus-Archivs steht? «Nein», sagt Le-Mentzel, und plötzlich klingt seine Stimme nicht mehr sanft. «Es geht hier um ein sehr elementares Bedürfnis, nämlich um ein Dach über dem Kopf.»

Das sieht Bilal ebenso, der palästinensische Flüchtling, der derzeit im Obergeschoss von Le-Mentzels Minibüro «New Work Studio» haust. Eine Wohnung hat er nicht gefunden, die könnte er sich auch kaum leisten. Hier ist er untergekommen. Nun ist er Teil der Dorf-Community.

Direkt neben Bilals temporärer Wohnung steht das «Holy Food House» – ein Konzepthaus, bei dem sich alles um nachhaltige Ernährung dreht. An den Fassaden sind Holzkisten mit Salat und Gemüse angebracht. Gedüngt wird mit den Exkrementen der Hausbewohner, die nicht etwa in der Kanalisation landen – welch Verschwendung wertvoller Ressourcen! –, sondern weiterverwertet werden. «Wir wollen ein autarkes Haus bauen», sagt Noam Goldstein. Zusammen mit weiteren Mitstreitern hat er das Tiny House konzipiert und gebaut: mit fast ausschliesslich recyceltem Abfall.

Hinter dem «Holy Food House» steht ein Schrank mit Lebensmitteln. Jeder kann hier Esswaren, die er nicht mehr braucht, abgeben oder abholen. Food-sharing nennt sich das. Mittwochs wird mit selbstangebauten und überschüssigen Lebensmitteln für die Dorf-Community gekocht, bevorzugt vegan, Gäste sind willkommen.

Und wohin mit dem Klo?

Kleine Häuser auf Rädern. Davor im Halbkreis angeordnete Klappstühle. Menschen, die ihre Hosenbeine hochgekrempelt haben und barfuss herumschlendern. Das erinnert an einen Campingplatz.

Den Vergleich hören sie hier allerdings nicht gern. Die Tiny-Houses seien keine Wohnwagen, sondern hoch entwickelte, moderne Behausungen. Ausserdem würden sie hier nicht Ferien machen, sondern der Gesellschaft neue Impulse geben, meinen die Bewohner. So soll im Tiny-House-Dorf etwa bald mit einer eigenen Währung bezahlt werden. Gleich neben dem «Holy Food House» steht das «Café Grundeinkommen», wo an einer eigenen Bezahl-App fürs Smartphone gewerkelt wird. Die Idee: Am Anfang des Monats erhält jeder Dorfbewohner 100 Circles als bedingungsloses Grundeinkommen. Damit kann er bei anderen Circle-Nutzern einkaufen und sie bei ihm.

Als «utopisches Dorf» bezeichnet Le-Mentzel die Minihaus-Siedlung. «Wir wollen hier im Kleinen zeigen, wie sich die Welt im Grossen ändern lässt», sagt er. Dass einmal alle in Minihäusern leben werden, glaubt Le-Mentzel zwar nicht. Für ihn ist aber klar, dass die Menschen zusammenrücken müssen, wenn der Planet einmal von 10 Milliarden Menschen bevölkert sein wird. Insbesondere in den Grossstädten wird der Platz dann knapp. «Deshalb muss der Raum besser genutzt werden», sagt Le-Mentzel. Am liebsten möchte er politisch etwas ändern, damit eine Stadt wie Berlin auch den weniger Privilegierten genügend Lebensraum bietet. Doch Le-Mentzel ist nicht Politiker, sondern Architekt. Also entwirft er Tiny Houses und gestaltet zusammen mit Flüchtlingen bestehende Wohnungen um, sodass mehr Zimmer auf die gleiche Fläche passen.

6,4 Quadratmeter Wohnraum reichen aus für eine Person, davon ist Le-Mentzel überzeugt. In Köln plant der Architekt derzeit ein Wohngebäude, das aus lauter solcher Miniwohneinheiten zusammengesetzt ist. Es soll möglich sein, bloss eine Einheit für 100 Euro zu mieten, oder aber mehrere zu einer grösseren Wohnung zu kombinieren.

Die Zwischenwände können auf einfache Weise verschoben werden. «Der Mieter bestimmt dann, wie viele Einheiten er sich leisten will», sagt Le-Mentzel. Die Wohnung lässt sich wieder verkleinern, wenn etwa ein Paar auseinandergeht. So passt sich der Raum den Bedürfnissen an.

Ein Problem ist aber noch nicht gelöst. Die Toiletten. Wer mehrere Einheiten bewohnt, will nicht unbedingt mehrere Klos haben. Man könnte sie abmontieren und einen Schrank draus machen, meint Le-Mentzel. Eleganter wäre es aber natürlich, sie einfach im Boden verschwinden zu lassen, wie die Möbel von «35 Kubikmeter Heimat».