Jede Woche sterben in der Schweiz zwei Menschen, weil sie keine Organspende bekommen. Und dies trotz einer Kampagne des Bundes, welche die Spenderzahlen hätte erhöhen sollen. Denn die liegen hierzulande tiefer als in Frankreich (27 Spender/Million Einwohner) und Österreich (25 Spender/Million Einwohner). Bei uns lag die Zahl bei 13 Spendern/Million Einwohner, als der Aktionsplan des Bundes 2013 lanciert wurde. Und sie ist seither lediglich auf 13,3 gestiegen, wie Radio SRF gestern berichtete. Also immer noch markant tiefer als in den Nachbarländern.