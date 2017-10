Ich bin 55 Jahre alt und habe in den vergangenen Wochen stark abgenommen. Zudem habe ich häufig Durst. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich an Diabetes erkrankt bin?

Die Symptome sind sehr typisch für die Stoffwechselkrankheit Diabetes. Es empfiehlt sich, sofort zum Arzt gehen, wenn man diese Symptome hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei den meisten Patientinnen und Patienten mit sogenanntem Typ-2-Diabetes – früher hiess es «Altersdiabetes» – nur der Blutzucker leicht erhöht ist. Dies bemerkt man nicht, jedoch kommt es über die Jahre wegen des Diabetes zu Schäden und Komplikationen wie Herzkreislaufkrankheiten, Nierenschäden, Augenschäden und Problemen an den Füssen. Deshalb ist es wichtig, den Diabetes rechtzeitig zu diagnostizieren, bevor es zu Schäden kommt. Im Universitätsspital Basel empfehlen wir, dass Personen ab 50 Jahren einmal pro Jahr vom Hausarzt den Blutzucker kontrollieren lassen. Risikopatienten, also Menschen mit Übergewicht oder bei denen in der Familie Diabetes häufig vorkommt, sollten dies schon früher machen.