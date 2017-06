Die Anwendung erklärt sich so einfach, wie die Handhabung eines Staubsaugers im Haushalt. Man trägt das Reinigungsmittel mit einem Mob auf die Maschine auf, lässt es antrocknen und wischt es mit einem sauberen Reinigungsmob wieder runter.

Vorteile: Schonende Reinigung, Pflege und Konservierung in einem Schritt. Und pro Waschgang werden bis zu 2500 Liter Wasser eingespart. Zudem können auch technische Wartungen am Flugzeug gleichzeitig durchgeführt werden, was bei einem Nass-Verfahren nicht möglich ist.