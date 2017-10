Achtung Panik: Zwischen 20 und 30 Prozent der Weltbevölkerung leiden unter einer Arachnophobie, einer Angst vor Spinnen. Ihre Furcht ist bis auf wenige Ausnahmen jedoch unbegründet, da die meisten Spinnenarten keine Gefahr für den Menschen darstellen. Im Gegenteil: Aufgrund ihrer grossen Dichte stellt die Tiergruppe eine wichtige Komponente für die Ökosysteme dar. Als Insektenräuber sind sie ein zentraler Regulator bei der natürlichen Kontrolle und gelten als wichtige Nützlinge in der Landwirtschaft.

Obwohl den Spinnen eine dermassen hohe Bedeutung angerechnet wird, weiss die Wissenschaft nur wenig über ihr Leben. «Ihre grosse Anpassungsfähigkeit, ihre Jagd- und Ernährungsstrategien sind ungenügend erforscht», sagt Wolfgang Nentwig vom Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern. Schon nur die einfache Frage, wie viele Spinnenarten es überhaupt gibt, könne derzeit nicht beantwortet werden.

Was klar ist: Heute sind global rund 47'000 Spinnenarten bekannt. Nentwig schätzt, dass es weltweit bis zu 120'000 Spinnenarten geben könnte. Das würde bedeuten, dass der Mensch noch nicht einmal die Hälfte kennt. In Mittel- und Südamerika sowie in Asien und Australien ist die Zahl der Entdeckungen und Beschreibungen neuer Spinnenarten zwar stetig ansteigend, in Europa kam es zuletzt aber zu einer Stagnation. Um den Prozess in anderen Regionen wie Afrika zu beschleunigen, hat Wolfgang Nentwig zusammen mit 34 internationalen Partnern im vergangenen Jahr ein Forschungsprojekt gestartet.

Es fehlt an Geld

Die Wissenschaftler wollen ein weltweit einheitliches Klassifizierungsverfahren schaffen und Postdoc-Studien finanzieren. So soll es möglich sein, dass bis im Jahr 2050 alle Spinnenarten weltweit beschrieben sind. Nentwig: «Es werden zurzeit viel mehr Fachleute für die Spinnenforschung ausgebildet, als letztlich auf diesem Gebiet arbeiten können. Manpower wäre also vorhanden, es fehlt aber an Geld, um die Experten zu beschäftigen.»

Der finanzielle Aspekt prägte auch das erste Jahr des Forschungsprojekts. Bis heute fehlt ein Sponsor, der das ambitionierte Vorhaben von Nentwig und seinen Forschungskollegen finanziert.

Dabei ist die Forschung der Ökologen nicht nur von akademischer Bedeutung. Spinnen stossen wegen ihrer Seide auch bei der Textilindustrie auf grosses Interesse. Und die Pharmaindustrie interessiert sich wegen ihrer komplexen Gifte für die achtbeinigen Tiere.