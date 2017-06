Was sich auf dem Vorplatz abspielt, verfolgt man auch auf der Terrasse im zweiten Stock mit Staunen. Die ganze Etage ist Geschäftsleuten vorbehalten, die mit sozialen Medien in irgendeiner Form Geld verdienen wollen. Was sich beim Aufeinandertreffen von Stars und Fans im Erdgeschoss abspielt, ist der beste Beweis dafür, dass sie hier am richtigen Ort sind. Wer vorher noch am Einfluss der Social Media Stars gezweifelt hatte, wurde endgültig eines Besseren belehrt. Das ist auch finanziell interessant: Heute werden Internetstars immer häufiger als «Influencer» bezeichnet; wörtlich also «Beeinflusser». Was sie tun, tragen und konsumieren, werden auch ihre Fans begehren.

Dank ihrer Reichweite und ihrer Authentizität gehören sie heute zu den begehrtesten Markenbotschaftern. Dieses Ansehen nutzen Firmen, um ihr Angebot zu bewerben: Teilt ein «Influencer» ein Foto oder ein Video eines neuen Produkts, kann er dafür Tausende Franken verlangen. Aus einem Hobby hat sich so für viele ein Beruf entwickelt. Und weil das verlockend einfach wirkt, laufen auch an der VidCon viele der jungen Teilnehmer mit ausgestrecktem Arm und Videokamera durch die Gegend. Sie erhoffen sich damit, in Zukunft eine eigene Fangemeinde aufzubauen. Niemand will mehr Popstar werden – «Influencer» ist der neue Traumberuf.

Soziale Netzwerke rüsten auf

Die Amateurvideos im Internet sind lukrativ – nicht nur für die Produzenten, sondern auch für die jeweiligen Videoplattformen. Alleine im vergangenen Jahr hat YouTube, das seit 2006 zu Google gehört, geschätzte zehn Milliarden Dollar eingenommen. Darauf reagieren jetzt auch die anderen Tech-Konzerne, welche ein Stück des Video-Markts abhaben wollen: Derzeit buhlen fast alle sozialen Plattformen um «Influencer». Denn wo sie sind und ihre Inhalte teilen, dorthin gehen auch die Fans und die Werbeeinnahmen. Netzwerke wie Facebook, Snapchat, Twitter und Instagram tun deshalb viel dafür, um mit neuen Funktionen und optimierten Algorithmen zur idealen Videoplattform zu werden.

Diese Strategie scheint erfolgreich zu sein; es gibt immer mehr «Creator», welche ihre Inhalte nicht mehr auf YouTube, sondern ausschliesslich bei der Konkurrenz veröffentlichen. Ein Quasimonopol bröckelt. Eindrücklich zeigte sich das an der VidCon: Während sich bei der Konferenz vor einigen Jahren noch alles um YouTube drehte, diskutierten Experten am vergangenen Wochenende mindestens so intensiv über Facebook-Videos und kreischten Fans genauso laut für Instagram- oder Snapchat-Stars.

Wer im Showbusiness Einfluss haben will, braucht keine Agentur mehr, sondern nur noch ein Smartphone und eine extrovertierte Persönlichkeit. Nur einen Tag nachdem Logan Paul vor seinen Fans ins Hotel geflüchtet war, lud er ein Video davon ins Internet. Nach 24 Stunden erreicht das Video über zwei Millionen Klicks. Das blieb sein einziger Auftritt an der VidCon, denn sein Festivalpass wurde ihm und anderen Internetstars nach dem Tumult entzogen.

«Meet and Greets» zwischen Stars und Fans sind nur noch in einer abgesperrten Halle erlaubt, wo man vom Bodyscanner durchleuchtet und danach von unzähligen Sicherheitsbeamten überwacht wird. Hier warten Fans bis zu vier Stunden für ein zehnsekündiges Treffen mit ihren Idolen. Von der VidCon nehmen Teenager deshalb vor allem Selfies und Autogramme mit nach Hause. Wer die Konferenz aber als Erwachsener besucht und den Hype um die digitalen Stars in der realen Welt erlebt, der geht mit der Erkenntnis, dass sich hier eine neue Industrie entwickelt. Und dass diese gerade erst am Anfang ist.