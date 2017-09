Künstliche Intelligenz kann Gesichter aber nicht nur voneinander unterscheiden, sondern auch interpretieren. Mehrere Forschungsgruppen haben in den vergangenen Jahren Computerprogramme entwickelt, welche komplett automatisiert Alter, Geschlecht und simple Emotionen aus einem Gesicht herauslesen können. Noch viel weiter geht eine aktuelle Studie der Stanford-Universität, welche vom angesehenen «Journal of Personality and Social Psychology» zur Publikation akzeptiert wurde: Demnach sei es mithilfe von neuronalen Netzen möglich, nur anhand eines Profilbilds Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung einer Person zu ziehen.

Vom Computer geoutet

Die Resultate der Studie sind überraschend: Wenn einem Computerprogramm mehrere Fotos von zwei Männern gezeigt werden – der eine homosexuell, der andere heterosexuell –, kann der Algorithmus in 91 Prozent der Fälle determinieren, wer welche sexuelle Orientierung hat, bei zwei Frauen liegt der Computer zu 83 Prozent richtig. Werden dieselben Bilder hingegen einer natürlichen Person gezeigt, ist deren Einschätzung nur in 61 beziehungsweise 54 Prozent aller Fälle korrekt. Kaum besser, als wenn man jedes Mal eine Münze werfen würde. Die Maschine wurde mit Profilbildern einer Dating-Website trainiert und hat so eigenständig gelernt, was typische Indikatoren für die jeweilige sexuelle Orientierung sein könnten. Es handelt sich dabei um subtile Unterschiede der Gesichtsmerkmale, welche für Menschen nicht wahrnehmbar sind, für Computersysteme hingegen offenbar schon. Diese Resultate sind beunruhigend – auch für die Autoren des Papers: «Wir wären froh, wenn wir uns irren würden. Die Menschheit hätte ein Problem weniger», schreibt Forscher Michal Kosinski in einer Zusammenfassung.

Es überrascht nicht, dass die Publikation der Studie zu viel moralischer und wissenschaftlicher Kritik führte. Wer anhand des Aussehens Rückschlüsse auf die Psyche zieht, wird von Akademikern schliesslich schon seit Jahrhunderten als Pseudowissenschafter abgetan. Das sieht auch Kosinski so; der Mensch sei schlicht nicht gut darin, Gesichtszüge zu deuten. «Der Computer hingegen scheint dazu in der Lage zu sein. Obwohl auch diese Vorstellung ziemlich beunruhigend ist.»

Schweizer ziehen nach

Ob das der Anfang von der Gesichtsanalyse der Zukunft ist oder doch viel Rauch um nichts, wird sich erst noch zeigen. Aber unabhängig davon, was Algorithmen alles aus einer Visage herauslesen können, drängen sich diesbezüglich essenzielle Fragen zur Privatsphäre auf. Im Gegensatz zum Fingerabdruck lassen sich Gesichter nämlich über grosse Distanzen scannen und ohne dass es die betroffene Person merkt. Mit dem Smartphone hat schon heute jeder eine Kamera in der Hosentasche – Videobrillen, wie beispielsweise die Snapchat Spectacles, könnten in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass man im öffentlichen Raum fast ununterbrochen gefilmt wird. Während wir heute einigermassen kontrollieren können, welche Informationen wir von uns ins Netz stellen, haben wir keinen Einfluss darauf, wer unser Gesicht sieht.

Davon profitieren kann unter anderem die Privatwirtschaft – so zum Beispiel Facebook, das bereits einen unvorstellbar grossen Datensatz von unseren Fotos besitzt. Während das Unternehmen schon heute erschreckend genau weiss, wo wir uns im Internet bewegen, und uns dementsprechend personalisierte Werbung einblendet, könnte es diese Überwachung zukünftig auch auf die reale Welt ausweiten. Gesichtserkennung kommt jedoch nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in der Schweiz zum Einsatz: Die Credit Suisse beispielsweise setzt die Technologie bei der Kontoeröffnung ein, der Flughafen Zürich wird Ende September einen Pilotversuch mit automatischen Passkontrollen starten und das St. Galler Start-up Advertima analysiert Personen vor Werbescreens, um basierend auf deren Alter, Geschlecht und Reaktion individuelle Werbung anzuzeigen.

Auch für Staaten ist die neue Technologie interessant: In Deutschland beispielsweise läuft derzeit ein umstrittenes Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz, bei dem die Überwachungskameras mit einer Gesichtserkennungs-Software ausgerüstet wurden. So will man sich künftig gegen Terroristen wappnen.

Das Volk immer im Blick

Einen Schritt weiter ist man bereits in China, wo es derzeit 170 Millionen Überwachungskameras im öffentlichen Raum gibt. Bis im Jahr 2020 sollen noch 450 Millionen dazukommen. Das Land hat ausserdem eine offizielle Datenbank mit Bildern von allen erwachsenen Bürgern und kann so jeder gefilmten Person auch eine Identität zuordnen. Passend dazu arbeiten Forscher aus Grossbritannien und Indien derzeit daran, die neuronalen Netze so zu trainieren, dass sich auch verdeckte Gesichter automatisch demaskieren lassen. Gemäss einem aktuellen Paper erkennt das System schon heute rund 69 Prozent aller Personen, welche ihr Gesicht mit einem Schal vermummt haben. Die Software könnte bei illegalen Protesten zum Einsatz kommen, jedoch auch bei der gezielten Verfolgung von Personen in autoritären Systemen.

Der technologische Wandel hat begonnen: Dass unser Gesicht bald pausenlos gescannt wird, lässt sich wohl nicht verhindern. Beim neuen iPhone X merken wir zumindest noch etwas davon. Bei den meisten anderen Anwendungen wird das nicht mehr der Fall sein.