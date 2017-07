Die Bildsprache braucht Platz: Gehen Sie an eine Fotoausstellung in eine Galerie, dann schauen sie sich die Bilder auch nicht auf A6-Ausdrucken an – die Grösse zählt hier eben doch auch.

Gleiches gilt auch bei uns: Fotos erzählen oft eine eigene Geschichte. Damit sich diese auch entsprechend entfalten kann, haben wir auf unserer Website (endlich) einen Vollbildmodus integriert (am Computer). So entgeht Ihnen kein Detail!

Hier ein kurzes Anleitungsvideo: