In der Industrie und in der Forschung konnten sich die innovativen Drucker dann auch tatsächlich etablieren, sorgten für viele kleine und für einige ganz grosse Revolutionen: Dass Prototypen plötzlich mit wenig zeitlichem und finanziellem Aufwand in Einzelauflagen produziert werden konnten, vereinfachte den Alltag von Ingenieuren und Designern enorm. In der Medizin, wo man heute Prothesen und bald ganze biologische Organe druckt, sorgte die Technologie genauso für Furore wie in der Raumfahrt, wo Objekte zukünftig in digitaler Form zu Weltraumstationen «hochgebeamt» und dort ausgedruckt werden können. Noch immer liest man fast täglich von Forschungsprojekten, die den nächsten Durchbruch versprechen. Den Einzug in den Massenmarkt hat der 3-D-Drucker aber nie geschafft. Es war einer der grössten Technologie-Hypes des vergangenen Jahrzehnts, bei dem sich die geplante Revolution aber schnell in eine kollektive Frustration wandelte.

Von Hochmut und Fall

Wer sich nämlich als Privatperson damals einen 3-D-Drucker gekauft hatte, war meist schnell enttäuscht. Denn zum Zeitpunkt, als die Technologie hätte abheben sollen, war immer irgendwo eine Schraube locker, eine Düse verstopft oder eine Konfiguration nicht ganz ideal. Wer dreidimensional drucken wollte, musste stundenlang pröbeln, tüfteln und experimentieren. Das hatten sich die meisten Käufer anders vorgestellt – genauso wie die Start-ups und die Investoren, von denen sich viele schon bald vom neuen Markt zurückzogen. Auch MakerBot musste 2012 rund 100 Mitarbeiter entlassen, drei Jahre später gleich nochmals deren 180. Die Aktie des Unternehmens Stratasys, zu dem unterdessen auch MakerBot gehört, ist zwar zwischen 2009 und 2014 von 8 auf 134 Dollar angestiegen; mittlerweile pendelt sie aber wieder zwischen 15 und 30 Dollar.

Die verkauften Drucker hielten während des Hypes das, was die Hersteller versprachen, aber nur selten das, was sich die Käufer von ihnen erhofften. Unterdessen ist das anders. Das neuste MakerBot-Modell «Replicator Plus» ist eine Hightech-Maschine, bei der man, zumindest als Amateur, keine groben Mängel mehr feststellen kann. Der Drucker ist nicht nur überraschend schnell eingerichtet, er druckt auch in exzellenter Qualität. Tüfteln muss man nicht mehr; das erledigt der Drucker heute alles selber. Er bietet gar keine Möglichkeiten mehr für Fehler – weder beim Wechsel des Filaments noch beim Kalibrieren des Druckbetts. Ein digitales 3-D-Objekt wird mit wenigen Klicks direkt vom Computer oder vom Smartphone an den Drucker gesendet. Dann kann man sich mit gutem Gewissen zurücklehnen und darauf vertrauen, dass eben nicht ein unförmiger Plastik-Klumpen entsteht, sondern das gewünschte Objekt.