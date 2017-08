Es ist viel Osteuropäisches dabei: Enescu, Bartók, Kodály.

Im Moment sind das die Stücke, die meine besten Freunde sind. Es sind Geschichten von zu Hause.

Gab es in Ihrer Heimat Moldawien auch Komponisten?

Das Land war immer Teil eines grösseren Gebietes. Wenn man so will, ist Enescu also auch unser Komponist. Auch Bartók ist in rumänische Dörfer gefahren, um Volksmusik zu sammeln.

Sie sagten einmal, Musik sei nicht da, um zu bestätigen, was wir schon wissen, sondern, um uns auf den Kopf zu stellen. Erwartet man heute zu sehr, dass Klassik schön sei?

Seit der Erfindung der Schallplatte gelten jene Interpreten als die besten, die die Perfektion einer Platte auf der Bühne reproduzieren. Aber in einem Studio spielt man zigmal dieselbe Stelle. Dann setzt man sie zusammen mit der nächsten. Es ist wie plastische Chirurgie. In Wirklichkeit gibt es das nicht. Wir sind Menschen, und die Unterschiede, die Fehler machen unsere Identität aus.

Das klingt, als legten Sie es darauf an, Fehler zu machen.

Nein. Aber ich lege nicht grössten Wert darauf, sie nicht zu machen.

Gibt es nur eine Patricia Kopatchinskaja, oder schlüpfen Sie in verschiedene Rollen?

Man spielt mehrere Rollen, das ist sicher. Die Privatperson ist völlig uninteressant. Man trifft mich meist schlecht angezogen in der Migros und joggend im Wald. Aber sobald ich auf die Bühne trete, ist das ein anderes Leben. Dort zählt jede Sekunde. Hier muss ich niemandem etwas sagen. Aber auf der Bühne ist es, als ob ich etwas ganz Wertvolles teilen wollte. Das sind die Momente, auf die ich mich mein Leben lang vorbereite. Nicht nur, indem ich Stücke übe. Mein ganzes Leben ist dort drin, meine Fehler, meine Sünden und Fragen.

Simon Rattle hat gesagt, als Dirigent müsse man sich entscheiden, wie weit man den Pakt mit dem Teufel eingehe, ob die Musik zum ganzen Leben werde oder ob man ein Privatleben behalte.

Als Dirigent muss er die Orchestermusiker dazu bewegen, das aus sich zu holen, was er sich vorstellt. Der Prozess ist unglaublich kompliziert. Bei mir ist es einfacher. Ich bin das Medium. Aber was den Pakt betrifft. Man ist wohl, was man ist. Und so spielt man auch.

Die eigene Identität steckt also in der Musik.

Die besten Künstler waren so einzigartig, dass sie mit nichts anderem Ähnlichkeit hatten. Sie haben darauf vertraut, dass es ihnen gottgegeben war, etwas ganz Besonderes zu sagen: Ich bin nicht besser, als ich bin, aber ich bin, was ich bin. Das muss man sich trauen. Sonst braucht es einen nicht. Was braucht die Welt schon? Wir sind überfüllt. Es kommt auf dieses Eigenständige an.

Mussten Sie Ihren Platz in der Welt intensiver suchen als andere? Sie sind als Zwölfjährige mit Ihrer Familie von Moldawien nach Wien emigriert …

Ich hatte viel mehr Hindernisse und Schwierigkeiten. Der Kampf war viel heftiger und intensiver.

Wurde damals die Musik oder die Geige zu einer Art Sprache für Sie?

Die Musik, ja. Mit ihr konnte ich sofort kommunizieren. Damals kannte ich Deutsch nur aus sowjetischen Kriegsfilmen. Die Nazis haben es dort gesprochen.

Haben Sie jemals Ausländerhass erlebt?

Mein Vater hat mehr davon gespürt. Ich nicht. Ich hatte nur Glück. Nur Freunde, nur wohlwollende Menschen, die mir auch finanziell geholfen haben. Ich hatte gleichzeitig so viele Schwierigkeiten – und so viel Glück.

Wenn Sie heute die Diskussion um Flüchtlinge verfolgen, was möchten Sie der einen und was der anderen Seite sagen – schliesslich kennen Sie beide ...

Ich habe da eine ganz klare Meinung. Als Flüchtling ist man primär ein Gast. Und als Gast muss man wissen, wie man sich benimmt. Dann wird einem geholfen. Weil da lauter gute Menschen sind – manchmal vollkommen unvernünftig. Man muss auch verstehen, in was für einer Gesellschaft man nun ist und diese respektieren, unsere Werte übernehmen, weder sexistisch noch antisemitisch sein. Wer hierher kommt, muss wissen, was passiert ist, was man den Juden angetan hat. Er oder sie muss sozusagen diese Schuld mittragen. Wer das nicht will, soll in ein anderes Land gehen.