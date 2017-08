Good News für die Schweizer Musikszene. Spotify plant zunächst vier spezielle Playlisten für die Schweiz. In den Playlisten «Top Hits Schweiz» und «New Music Friday Schweiz» werden Schweizer und internationale Künstler gemischt vertreten sein. «Schwiiz Rap» widmet sich deutschsprachigem Hip-Hop aus der Schweiz, in «Swiss Made» finden Schweizer Künstler genre- und sprachübergreifend eine Plattform. Die Playlisten werden auf der Startseite und unter «Browse» in der App prominent platziert.

Im Gegensatz etwa zum Konkurrenten Apple Music gab es beim Marktführer Spotify (Marktanteil von mehr als 80 Prozent in der Schweiz) bisher keine massgeschneiderte Plattform, die auf den Schweizer Markt und den Schweizer Nutzer abgestimmt war . Erst recht keine Playlist, die nur Schweizer Neuheiten auflistet und empfiehlt. Auch bei Apple Music nicht. Songs von Schweizer Musikern fehlten auf den Spotify-Playlists. Diese Playlists spielen heute aber bei der Lancierung von Songs eine entscheidende Rolle. Hier werden neue Songs vorgestellt und die Hits gemacht. Wer auf den Playlists nicht aufgeführt wird, hat kaum eine Chance auf eine Chartplatzierung.

Kaum Schweizer Hits

Die Folge dieser Diskriminierung: In der ersten Jahreshälfte 2017 hat kein einziger Schweizer Song die Top 10 der Schweizer Hitparade erreicht. Nur gerade zwei («Empire» von 77 Bombay Street und «Mis Huus dis Huus») schafften es in die Top 20 und nur 11 Songs in die Top 50. Auch in dieser Woche schaffte es nur gerade ein Schweizer Song in die Top 100 der Schweizer Single-Hitparade: Der Latin-Song «Sing Ti» von Loco Escrito, dem Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln.

Perspektive für Schweizer Musik

Mit den Schweizer Playlists wird deshalb jetzt eine krasse Benach-

teiligung von Schweizer Musik behoben. Der Branchenverband IFPI Schweiz hatte diesen Schritt in der Vergangenheit gefordert, um die Chancengleichheit herzustellen. Dementsprechend positiv reagierte IFPI-Geschäftsführer Lorenz Haas: «Dies ist eine gute Nachricht für alle Schweizer Labels und Musiker und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten für lokale und regionale Musik im Streamingsegment. Nur eine stärkere Regionalisierung der Services bietet dem hiesigen Musikschaffen die Perspektive, am Wachstum des Streamingmarktes teilzuhaben. Nicht zuletzt ist ein profilierteres Musikangebot auch im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten.»

2016 betrug der Umsatz der Schweizer Musiklabels mit Tonträgern im Streamingsegment rund 23 Millionen Franken, dies entspricht 27 Prozent ihres Gesamtumsatzes. Stefan Künzli