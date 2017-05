Wie muss man sich das konkret vorstellen?

Ich habe ein Atelier und da steht eine Staffelei, eine Leinwand, ein Klavier, eine Gitarre, ein Computer, eine Schreibmaschine und ein Tisch. Und da ist einer wie ein Furz im Wasserglas. Das bin ich. Da kann ich eine Stunde malen und dabei an einer Songskizze rumstudieren. Plötzlich habe ich einen Plan, eine Idee, ein Geistesblitz, ich setze mich an den Tisch und schreibe oder wechsle ans Klavier. So geht das die ganze Zeit, so bewegt sich meine Kunst. Das sind die besten Momente. Wenn sich diese Gleichzeitigkeit nicht einstellt, wird der kreative Prozess schwieriger.

Dann gibt es zu jedem Ochsner-Song ein Bild von Büne Huber?

Ja genau. Das gibt es tatsächlich fast zu jedem Song. Aber nicht in jedem Bild ist die Thematik des Songs erkennbar. Es ist möglich, dass ein Song emotional in ein Bild einfliesst. Dieses Gefühl ist dann nicht sichtbar. Ich versuche, bei der Ausstellung im Landesmuseum, solche Bilder zu zeigen, die mit dem Musikprogramm am Konzert korrespondieren. Das Problem war aber, dass zu einem guten Song nicht immer ein gutes Bild entstanden ist. Wenn ich nicht zufrieden war, hab ich noch einmal eingegriffen und nachgebessert.

Was erwartet uns bei diesen als «unique moments» angekündigten Konzerten im Landesmuseum?

Die Bühne ist transparent, also es hat keine Wand hinter der Bühne. Der Zuschauer sieht den ganzen Hof im Landesmuseum. Wir haben dafür Wände aufgestellt, die mit meinen Bildern bespielt werden. Zum Teil bewegen sich die Bilder, es ist wirklich wunderschön. Gleichzeitig spielt auf der Bühne eine Band, die es so wohl nicht mehr geben wird.