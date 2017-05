Oh Fernsehvolk, lasst uns frohlocken! Was werden wir derzeit verwöhnt. Keine Woche vergeht, ohne dass uns HBO, Netflix und Co. frische Waren auftischen, die unseren Appetit auf gute Fernsehserien mehr als sättigen.

Da wäre zum Beispiel «Better Call Saul» (Netflix), das mit seiner kürzlich angelaufenen dritten Staffel an die besten Zeiten von «Breaking Bad» erinnert.

Oder «Silicon Valley» (HBO), das die lustigsten Einblicke in die nerdige IT-Welt bietet, oder «The Handmaid’s Tale» (Hulu), das mit seiner düsteren Zukunftsvision von als Sexsklaven missbrauchten Hausfrauen aufrüttelt.

Unverpassbar sind auch die neuen Staffeln von «Master of None» (der strahlendste Pastamacher und die melancholischste Romanze!) von Netflix und «The Leftovers» (der noch spannendere Nachfolger von «Lost»!) von HBO.

Alle wollen den Emmy

Kein Zufall, dass der Serienkalender gerade jetzt so dicht gefüllt ist: Wer sich für den diesjährigen Emmy qualifizieren will, muss bis zum 31. Mai alle Episoden der aktuellen Staffel ausgestrahlt haben.

Der renommierteste Fernsehpreis der Welt wird am 17. September verliehen.

Bei den letzten beiden Verleihungen ging der wichtigste aller Emmys, jener für die beste Drama-Serie, jeweils an das Fantasydrama «Game of Thrones» (HBO), das mit insgesamt 38 Auszeichnungen so viele auf seinem Konto hat wie keine andere Serie.