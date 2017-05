So präzis, dass das Überraschungsmoment, wenn Lauener mal einen Übergang verpasst, regelrecht wohltuend ist, weil es mit dem Standard bricht, den die Arrangements bieten. Ansonsten ist alles durchgetaktet: Kein Ton zu viel, kaum Soli, kein Raum für Improvisation. Züri West stellen das Lied in den Vordergrund, wie eine Maschine die «louft u louft u louft».

Zu routiniert wirke die Live-Performance, zu wenig berührend, kritisiert ein Bekannter nach dem Konzert. Was die Berner bieten, sei Stadionrock. Stadionrock? Einspruch! Züri West verzichten weitgehend auf Publikumsanimationen und Mitsing-Parts, sie biedern sich nicht plump an. Doch bleiben sie bei aller Perfektion auch distanziert, überraschungsarm: Selbst dann, wenn sie mit drei Gitarren eine Wall of Sound hochziehen, bleiben sie in der Komfortzone.

Es ist eher Studiorock, der da aus den Lautsprechern kommt. Haben sich Züri West ein Korsett angelegt? So fantastisch ein beachtlicher Teil ihres Live-Repertoires ist: Man wünschte sich auch mal einen stärkeren Ausbruch, so wie das im epischen 6/8-Takt-Finale des düsteren Songs «Schlunegger» zu spüren ist.

Wie sich das Live-Set entwickelt, kann man am 23. Juni überprüfen. Dann ergibt sich die nächste Chance, Züri West in der Region Basel zu erleben: am Festival Liestal Air.