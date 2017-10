Musik und Mensch als Einheit

Musik und Mensch fliessen zu einer echten Einheit zusammen. Zu ihren wichtigsten künstlerischen Einflüssen zählen Nick Cave (ihren Künstlernamen hat sie aus einer Zeile des Cave-Songs «There She Goes My Beautiful World») sowie der Filmemacher David Lynch, aus dessen verschachteltem Œuvre («Twin Peaks») man oft auch nicht schlau wird.

Unmissverständlich grandios jedenfalls ist «Masseduction» («Massenverführung») als solches. St. Vincent, die «durch meine unbändige Liebe zu Pearl Jam und Nirvana» mit neun zur Gitarre und wenig später zum Songschreiben kam, hat nach dem Grammy-Gewinn des Vorgängers «St. Vincent» (2014) gemeinsam mit dem Produzenten Jack Antonoff (Lorde, Taylor Swift) die Gitarren bis zur Unkenntlichkeit durch den Verzerrer gejagt, viele programmierte Beats eingebaut, und sie singt wie eine junge Göttin. Festnageln lässt sich St. Vincent, man ahnt es, nicht. Und so ist auch praktische jeder der Songs sein eigenes Universum. «Ich bin superfroh, wenn meine Mitmusiker meine Songs anders interpretieren, als ich sie gedacht habe. Das macht Kunst spannend. Solange niemand denkt, ich sei Antifeministin oder Rassistin, sind mir alle Interpretationen angenehm.»

Nüchtern während der Arbeit

Aufgenommen hat St. Vincent die Platte in New York und Los Angeles, in einer Art innerer Einkehr. «Ich war monatelang knallnüchtern und keusch wie eine Nonne», sagt sie und lacht endlich mal, «wenn ich nicht hundert Prozent fokussiert bin, kann ich nichts Gescheites zustande bringen.» Kleine Kunstpause. «Jetzt wird das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen.»

Auf dem Album sei sie so nah an sich selbst herangegangen wie nie zuvor. «So nah, dass ich seit Monaten nicht mehr in meiner New Yorker Wohnung war, weil ich Abstand von mir selbst brauchte.» Ob also etwa das Uptempo-Electro-Drama «Los Ageless» oder die herrliche Pop-Hymne «New York» («I have lost a hero / I have lost a friend / but for you darling / I’d do it all again») von der gut einjährigen Liaison mit Model/Schauspielerin Cara Delevingne befeuert wurden? Da bleibt die Künstlerin, die als Partnerin von Delevingne plötzlich ihr Privatleben in der Öffentlichkeit ausgebreitet sah, einigermassen vage. «New York» jedenfalls, sei eine eher grundsätzliche Liebeserklärung an die Stadt und einzelne Menschen. «Fast jede Zeile bezieht sich auf jemand anders. Sollen die Leute ruhig spekulieren. Ich verrate nichts.»

