Sowohl bei den internationalen Jurys als auch beim Publikum kam Portugal auf Platz 1. Jury- und Publikumswertungen aus den in diesem Jahr insgesamt 42 ESC-Nationen hatten gleich viel Gewicht.

Im Final waren 26 Länder angetreten, die Schweiz war einmal mehr nicht dabei. Die Gruppe Timebelle hatte am Donnerstag die Qualifikation für die Entscheidung des Eurovision Song Contest verpasst. Das allerdings denkbar knapp: Fünf Pünktchen mehr und Timebelle hätten es geschafft. Die am Sonntag veröffentlichten Detailresultate zeigen, dass der Schweizer Beitrag in seinem Halbfinal auf Platz 12 von insgesamt 18 kam.

"Apollo" erreichte gemäss "eurovisionworld.com" 97 Punkte, knapp hinter Serbien mit 98. Um in den Final zu kommen, wären 102 Punkte notwendig gewesen.

Mit ihrem Resultat stehen Timebelle in der jüngeren Schweizer Song-Contest-Statistik vergleichsweise gut da: Michael von der Heide (2010), Mélanie René (2015) und Rykka (2016) wurden alle letzte in ihren jeweiligen Semi-Finals. Sinplus (2012) und Takasa (2013) scheiterten dagegen ähnlich knapp wie dieses Jahr Timebelle.