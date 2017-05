Auch während der nie endenden Tournee mit Sophie Hunger, deren Schlagzeuger Julian Sartorius zweieinhalb Jahre lang war, sei er viel marschiert. «Du steigst nach dem Konzert in den Bus und bist am nächsten Morgen in einer anderen Stadt. Die ganze Band ist auf extrem wenig Platz untergebracht, Privatsphäre gleich null. Da bin ich dann meistens einfach losgelaufen, kreuz und quer durch die unbekannten Städte gewandert.»

Die letzten Elemente unseres exklusiven Beats nimmt Sartorius neben einem offenen Geräteschuppen auf. Dort lagern, an einen Baum gezurrt, ein paar Wellbleche. Auch sie wieder: voller Leben, Resonanz. Das Dorf Boll, Ziel der Wanderung, ist schon in Sichtweite.

Auf der Fahrt mit der Regionalbahn zurück nach Bern erzählt Sartorius von seinen anstehenden Konzerten, von der vielen Administrationsarbeit, die mit seiner bunten Karriere verknüpft ist – und von seinen Ausflügen in den Hip-Hop, ein rhythmusbetontes Genre, das ihn nicht nur als Konsumenten begeistert. Zuletzt produzierte er eine hörenswerte EP für die Zürcher Rapperin Big Zis, passte ihre Reime für den Track «iBack» ganz genau auf seinen abgehackten Groove an.

«Spezieller Modus»

Irgendwann dann das Thema, das irgendwie über allem steht: diese Besessenheit, diese Rastlosigkeit. Zehnstündige Spätherbstwanderungen durch Nässe und Kälte, ganz allein, immer mit dem Druck, alles Spannende aufzunehmen – dreht man da nicht durch? «Es ist schon ein spezieller Modus», gibt Sartorius zu. «Wenn ich mal angefangen habe, kann ich so leicht nicht wieder aufhören. Dann bin ich in meinem Film, in meinem Modus.» Er wandere aber immer wieder auch ganz bewusst ohne Aufnahmegerät. Einfach, um den Kopf zu lüften, um Energie zu tanken, wieder den Überblick zu gewinnen.

«Im Fall der Platte war das nicht möglich. Das Zeitfenster war knapp und das Ziel ehrgeizig.» Kurz vor halb acht Uhr ist die Wandergruppe wieder in Bern. Der Journalist verabschiedet sich Richtung Zürich. Die Beine brummen, der Kopf ist frisch. In den Gehörgängen: Immer noch die Beats vom Wegrand.

Julian Sartorius «Hidden Tracks: Basel – Genève». Everest Records/Irascible. Erscheint am 20. Mai.