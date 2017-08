Prog-Bands gab es auch in den 80erJahren. Es waren Bands wie etwa Marillion oder It Bites, die mit Keyboards ausgeklügelte Arrangements bastelten, stark auf Melodien setzten und lange Stories erzählten. Sie schafften es sogar in die Hitparade. Doch sie waren die Ausnahme. Mit «Prog» schien es vorbei zu sein.

Doch Wilson spricht heute nicht mehr von einem Bruch zwischen Prog und Punk sowie der Musik der 80er-Jahre. Vielmehr sieht er eine klare historische Linie von Pink Floyd über Led Zeppelin, die deutschen Kraut-Rockbands Can und Neu! bis zu Joy Division, Kate Bush, Wire, Japan oder XTC. «Allen geht es darum, künstlerisch ambitionierte Musik und Texte zu schaffen», sagt Wilson.

Dass Prog wieder von sich reden macht, hat viel mit Steven Wilson zu tun. Die Arbeit des heute 49-jährigen Briten wurde erstmals im Rahmen der Prog-Band Porcupine Tree wahrgenommen. Parallel dazu formierte er in den späten 90er-Jahren No-Man und experimentierte mit Dance-Rhythmen. Beiden Bands gehörten zeitweise frühere Japan-Mitglieder an.

Die Wende: OK Computer

Dann, 1997, erschien das epochale Radiohead-Album «OK Computer». Obwohl nicht so deklariert, servierte es «Prog» in Reinkultur und zeigte einer neuen, ambitionierten Generation von Musikern und Fans, was mit einer Rockinstrumentierung auch noch möglich war. Der Einfluss des Albums auf die britische Musikszene war gewaltig. Das Internet half. Im digitalen Zeitalter lösten sich die alten Vorurteile in Luft auf. Auch die obskursten Alben aus den 60er-und 70er-Jahren wurden wieder zugänglich. Ein unglaublicher musikalischer Schatz wurde wiederentdeckt. Ein junges Publikum merkte, dass «Progressive Rock» ein ungleich abenteuerlicheres Tummelfeld sein konnte, als es die Vorurteile glauben machten.

Es entstanden viele «Prog»-Bands, und seit 2009 gibt es sogar eine britische Zeitschrift mit dem Namen «Prog» und dem Untertitel «Astounding Sounds, Amazing Music». Dabei hatte sie nie Mühe, ihre 130 Seiten mit Hintergrundgeschichten zu füllen. Und Steven Wilson ist ihr Held. Auch in der aktuellen Ausgabe liefert er wieder die Cover-Story.

«To the Bone» heisst sein neues, multistilistisches Album. Da glaubt man, den Einfluss von XTC zu hören, deren Alben Wilson in den letzten Jahren für 5.1 Surround neu abgemischt hat und deren Kopf, Andy Partridge, die Lyrics für das Titelstück beisteuert. Anderswo rockt die Gitarre wie ein melodischer Robert Fripp, dann wieder schwebt ein nahöstlicher Duft über der Musik. Wilson nennt Peter Gabriel, Kate Bush oder Talk Talk als Inspirationsquellen. «Ich mag die Eleganz und die zeitlose Würde von Alben wie Talk Talks ‹Spirit of Eden› oder Peter Gabriels ‹So›. Auch Radiohead sind für mich eine grosse Band, vielleicht die grösste überhaupt.»

Best of Progressive Rock: