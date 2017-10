"Die Kinder waren zu der Uhrzeit für ein paar Minuten auf der Bühne, aber sie haben dem Publikum bloss am Ende des Konzerts zugewunken", argumentierte Rieus Anwalt Sander Lely am Dienstag vor Gericht in Roermond. Bei Rieus Konzerten sei es üblich, dass sich alle am Konzert Beteiligten am Ende vom Publikum verabschieden.

Die jungen rumänischen Panflötenspieler, die Rieu zur Kinderarbeit gezwungen haben soll, waren im Jahr 2015 bei sieben seiner Konzerte in Rieus Geburtsstadt Maastricht aufgetreten. Nach Angaben des niederländischen Gewerbeaufsichtsamtes handelte es sich um elf Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, die zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht gearbeitet hatten.

In den Niederlanden dürfen Kinder und Jugendliche nach 23.00 Uhr nicht mehr auftreten. Ursprünglich sollte Rieu 236'000 Euro Busse zahlen, der Betrag wurde dann aber verringert.

André Rieu, der auch den Spitznamen "Walzerkönig" hat, gilt als der weltweit bekannteste moderne Geiger. Er hat bereits mehr als 40 Millionen Platten verkauft.