"Ich widme diese Auszeichnung meinen Eltern. Sie kamen aus Sierra Leone hierher und wollten uns das bestmögliche Leben bieten", sagte der 28-Jährige bei der Preisverleihung am Donnerstagabend in London. Eine Jury aus Musikexperten hatte Sampha aus zwölf Kandidaten ausgewählt. Er setzte sich unter anderem gegen Popmusiker Ed Sheeran und die Indie-Band The xx durch.

Das im Februar erschienene Album hatte Kritiker weltweit begeistert. Vor der Veröffentlichung seines Debüts arbeitete Sampha bereits mit bekannten Künstlern wie Kanye West und Drake.

In "Process" beschreibt Sampha die Trauer nach dem Tod seiner an Krebs gestorbenen Mutter. Die Produktion des Albums habe ihm sehr geholfen, sagte er der BBC. Es sei für ihn zu dieser Zeit sehr wichtig gewesen, Musik zu schreiben.