Nervös sitzt sie auf einem der über tausend samtenen Sitze im Musical Theater Basel, lächelt verschmitzt und verlegen zugleich: Die erst neunjährige Nalisara Gutter. Das Mädchen aus dem Gundeldinger Quartier singt in der neuen «Evita»-Produktion mit, die gestern in Basel Premiere feierte. «Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht», sagt das Mädchen voller Ehrfurcht. Wenige Stunden vor der Vorstellung ist Nalisara angespannt: Ihre Grosseltern werden bei der Premiere dabei sein und es ist ihr erster Auftritt auf einer Bühne.

Englisch proben? – kein Problem

Noch ist es aber nicht so weit. Hinter der Bühne rennen unzählige Mädchen mit Zöpfen an ihre Ausgangspositionen. Die insgesamt 24 Statisten und Statistinnen gruppieren sich zu einer Zweierkolonne, pressen die Hände vor der Brust zusammen und treten als Trauergesellschaft auf die Bühne. Die Stellprobe ist die erste und letzte Probe dieser Art, und sie findet nur wenige Stunden vor der Premiere statt. Ensemble-Mitglied Lewis Barnshaw nimmt Nalisara an der Hand. Auf Englisch gibt er ihr Instruktionen: «Hier bleibst du stehen, dann singst du, wirst vom Pfarrer gesegnet und gehst nach hinten ab.» Immer wieder geht Barnshaw den Ablauf mit Nalisara und den anderen Darstellerinnen durch. Die Mädchen verstehen die Prozesse schnell. Teils selbst englischsprachig, sind sie auf die Übersetzerinnen, die ihnen jeweils auf Deutsch die Anweisungen präzisieren, kaum angewiesen.