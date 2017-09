Beim knapp zweistündigen Konzert gab er gegen zwanzig Hits zum Besten, darunter neuere Songs wie "Party Like A Russian". Daneben fehlten aber auch Klassiker wie "Let me Entertain You" nicht, wie die Veranstalter mitteilten.

Fans auf Twitter äusserten sich begeistert. "Danke für die Show", "Wow", hiess es etwa. Einige bemängelten die Kürze des Auftritts und teure Ticketpreise.

Die Fans blieben vom Regen verschont. Dennoch war die Show nicht ausverkauft, kurz vor Konzertbeginn waren online Tickets erhältlich. Rund um das Stadion kam es aufgrund des Fanaufmarschs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Verkehrsbetriebe mitteilten.

Nach 32 Shows in 17 Ländern beendete Robbie Williams in Zürich seine europäische Tournee. Für zwei letzte Shows in diesem Jahr flog er bereits nach Russland weiter.

Der Aufwand für die Show war gross. Insgesamt waren 1’900 Mitarbeiter an der Konzertorganisation beteiligt. Für die Bühnenproduktion waren laut Veranstalter insgesamt rund 70 Lastwagenanhänger nötig.