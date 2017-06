Der globale Perkussionist

1966 übernahm Favre für vier Jahre bei Paiste, der weltberühmten Produzentin von Becken, Cymbals und Gongs im luzernischen Nottwil, einen Job als Workshopleiter und Mittüftler an neuen Legierungen und Werkstoffen. «Ich sah damals für mich keine grosse Entwicklungsmöglichkeit mehr als konventioneller Jazzschlagzeuger», sagte er später. Die Arbeit bei Paiste öffnete ihm die Ohren für ganz neue Erfahrungen, für die Erweiterung der Klangpalette seines Schlagzeugs. Im Labor, vor allem aber auf seinen Reisen nach Indien, Südostasien und Afrika entdeckte er die ungeheure Vielfalt von Becken, Gongs und Cymbals, aber auch von Trommeln und anderen Rhythmusinstrumenten in der aussereuropäischen Musik. Hier entwickelte er sich vom Jazzschlagzeuger zu einem globalen Perkussionisten. Dies erst machte Favre, den verspielten Tüftler, zu dem, was er heute ist: zum Melodiker, zum Klangfarbenmaler, auch zu einem grossen musikalischen Poeten. Heute spielt fast jeder Schlagzeuger mit Klängen; damals, in den 70er-Jahren, war Favre einer der ersten und wenigen, ein bis heute etwas unterschätzter Pionier. Dass es für diesen gewaltigen Entwicklungssprung auch die Begegnung mit dem Freejazz brauchte, vor allem auch die Begegnung mit der Pianistin Irène Schweizer, bestätigt Favre im Interview selber: «Der Freejazz war eine sehr wichtige Periode für mich. Er hat mir erlaubt, mich selber zu finden. Ich bin sehr glücklich, an dieser Bewegung teilgenommen zu haben. Meiner Meinung nach war das keine formale, sondern eine eher psychologische Revolution.» Nicht zufällig klingt in dieser Erklärung aber auch eine kleine Distanzierung an. Pierre Favre war nie ein typischer Freejazz-Musiker. Er war, auch wenn er zuweilen mit Musikern aus diesem Kreis gespielt hat, nie ein Zertrümmerer, ein bärbeissiger Kaputtspieler wie Peter Brötzmann & Co. Wenn schon free, dann hielt er sich lieber an Musiker wie den Saxofonisten/Klarinettisten Michel Portal, den Trompeter Manfred Schoof, den Posaunisten Albert Mangelsdorff oder eben Irène Schweizer, die Melodien nicht a priori für reaktionäres Teufelszeug hielten. Er blieb immer, wie er selber sagte, ein tonaler Musiker, ein «Dur-Moll»-Typ: «Die ständigen Dissonanzen machen mich heute müde. In den 60er-Jahren habe ich das vielleicht gebraucht. Heute empfinde ich die dauernden Dissonanzen als brav.»