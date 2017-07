"See You Again" war im Vergleich zu dem Überraschungshit "Gangnam Style" bis zum Dienstagnachmittag etwa 100'000 Mal öfter abgespielt worden. Beide Songs wurden jeweils mehr als 2,894 Milliarden Mal abgerufen.

"Gangnam Style" wurde im Dezember 2012 zum ersten YouTube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte und hatte einen Monat zuvor Justin Biebers "Baby" als meistgesehenes Video abgelöst.