Sowieso: Gabalier funktioniert vor allem da, wo eben am besten gesungen, geschunkelt und gewippt werden kann. Also live. Seine CDs sind in erster Linie Vehikel, um das Publikum erneut an Konzerte zu locken. Dort ist er dann der Entertainer, der mit seinem Bizeps mindestens so stark punktet wie mit seinem Gesang. Und live ist er tatsächlich überzeugend. Er kann Nähe schaffen und wirkt dabei wie der nette Nachbar von nebenan. Und er ist sich nie zu schade, den Kontakt mit seinen Fans zu suchen.

Es sei «Musik für Leute, die mit der Globalisierung wenig anfangen können», sagte ein Musikproduzent über Gabalier. Eben für jene, die mit dem Rag’n’Bone-Gedudel am Radio nichts am Hut haben und die sich aufregen, wenn ein Popstar mal wieder die Welt besser machen will. Gabalier ist einer, mit dem man gerne ein «Schnapserl» trinken würde, einer von uns. In der komplett überbelichteten Showbusiness-Welt ist das ein wohltuender Kontrapunkt. Die Musik ist da manchmal fast ein bisserl Nebensache.

Andreas Gabalier Live: Freitag, 16. Juni St. Gallen Kybunpark 18.30 Uhr; Gabalier und Trauffer: Samstag, 17. Juni Birrfeld/Aargau.