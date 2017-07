Die Suche nach dem Sommerhit 2017 musste gar nicht ausgerufen werden. Denn er war längst da, der Song, der seit Monaten alles beschallt, was Ohren hat. «Despacito» («gemächlich») steht weltweit an der Spitze der Charts. Auch in der Schweiz ist er jetzt seit elf Wochen auf Platz 1 der Singles-Hitparade. Der Mann hinter dem Jahrzehnt-Hit heisst Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, kurz Luis Fonsi, ist 39 Jahre alt, kam in Puerto Rico zur Welt, lebt heute in Miami und ist in der lateinamerikanischen Popwelt seit Ende der Neunziger ein Superstar. Nur bei uns kannte ihn bis vor kurzem kein Mensch. Die «Schweiz am Wochenende» traf Luis Fonsi in Berlin.

Luis Fonsi, als Sie zusammen mit Daddy Yankee «Despacito» geschrieben haben. Wussten Sie, dass es ein Hit wird?

Luis Fonsi: Dieses Lied hatte von Anfang an viel Magie. Wir hatten das Gefühl, hier einen starken, melodischen, lustigen, energiegeladenen Song zu haben. Wir brachten ihn mit grosser Überzeugung auf den Markt. Doch das, was mit der Nummer passiert ist, das ist doch eine grosse Überraschung.

Kann man nicht ein bisschen vorhersagen, ob ein Song ein grosser Erfolg wird?

Nein. Das kann man gar nicht. Das ist reines Glücksspiel. Man kann höchstens raten, was die Leute hören wollen. Wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir ja alle ohne Unterbrechung grosse Hits. Sicher will ich immer, dass meine Musik erfolgreich wird und so viele Menschen erreicht wie nur möglich, aber du kannst dich nicht hinsetzen und sagen «So, heute schreiben wir doch mal einen Welthit.» Das war auch nicht der Plan.