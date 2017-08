Geprobt haben die «Stadtmatrosen» in der Halle des «Nordportals» – gerade dann, als bekannt wurde, dass die Stadt dem Eventlokal die Fördergelder streichen wird. «An einem Ort zu proben, ohne zu wissen, ob es diesen im nächsten Jahr noch geben wird, war speziell», sagt Suter. Den Entscheid der Stadt beurteilt er kritisch: «Die Musiker in Baden sind auch nur so gut, weil sie die Möglichkeit haben, direkt aus dem Übungskeller ins Konzertlokal zu kommen», sagt er. «Vielleicht fehlt hier die politische Weitsicht, was so eine Schliessung bedeutet.»

Badener Starauflaufen

Die «Stadtmatrosen» vereinen Musiker, die aus allen Sparten kommen. Tobias Suter, Katrin Züllig und Djamal Moumene sind Teil der Band «Kontext Clay», die ebenfalls an der Badenfahrt ein Konzert gibt. Marcel Suk ist Bassist bei «azTon», die am Wochenende auf der Hauptbühne spielten. So viele Musiker, die in etliche Projekte eingespannt sind, zu vereinen, ist nicht einfach. Hinzu kommt, dass die «Stadtmatrosen» nicht nur zu acht auf der Bühne stehen: Sieben nationale Musiker, mit denen die Matrosen jeweils zwei ihrer Songs einstudiert haben, konnten verteilt auf zwei Konzerte engagiert werden. Trotzdem täuscht sich, wer nun denkt, dass dafür etliche Proben nötig waren: «Wir haben an zwei Tagen als Band geprobt. Auch das geht nur, wenn du richtig gute Musiker an Board hast», so Suter.